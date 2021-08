Assurance vie : comment optimiser vos retraits

Tous les conseils pour optimiser les retraits de vos contrats d'assurance vie. (© Shutterstock)

Même en touchant au capital, piocher dans son assurance vie reste l'une des meilleures stratégies pour compléter vos revenus. Les conseils du Revenu.

L'assurance vie est une enveloppe fiscale aux multiples vertus. L'épargne accumulée ainsi que la plus-value ou les intérêts générés peut vous assurer des revenus complémentaires dans la durée ou ponctuellement pour financer un changement de vie.

Le cadre fiscal des «rachats» (c'est le terme employé par les assureurs pour les retraits) s'avère imbattable, bien moins pénalisant que le régime de taxation des autres placements, immobilier en tête.

Le rêve a toutefois ses limites. Avec un rendement des fonds en euros tombé à 1%, difficile de piocher dans son assurance vie sans entamer un peu l'épargne initiale. Elle est loin l'époque où, grâce aux taux garantis à 4 ou 5%, voire plus par an, on pouvait «envisager des rachats partiels sans toucher au capital», selon Georges Nemes, président de Patrimmofi.

Il suffit pourtant de quelques choix malins pour optimiser au mieux vos retraits.

1 - Puiser dans le «bon» contrat

Hormis les vieux contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 non taxés (sauf pour les gains issus des versements réalisés après le 10 octobre 2019), quand vous piochez dans une assurance vie, ce retrait comprend une quote-part de capital (votre épargne initiale qui n'est pas assujettie à l'impôt) et de gains (intérêts et plus-values) qui constituent la part taxable.

Pour minimiser l'impôt sur vos retraits, si vous avez plusieurs contrats,