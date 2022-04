Assurance habitation : pourquoi les prix des contrats varient selon les régions ?

C'est en Bretagne que l'assurance habitation coûte le moins cher. (Pixabay / Harry Strauss)

Les prix d'une assurance multirisque habitation varient entre 171 euros et 242 euros en moyenne par an selon les régions. Le taux de cambriolages et les catastrophes climatiques influent sur le prix de ces cotisations.

Les assurances habitation sont moins chères dans certaines régions : c'est le constat réalisé par le comparateur Assurland.com. La moyenne d'une cotisation d'assurance habitation s'élève à 216 euros par an dans le pays. Mais il existe des écarts selon les territoires. Il faut compter 171 euros en moyenne par an en Bretagne contre 242 euros dans la région Ile-de-France, rapporte Le Parisien .

Entre 18,8 et 40,6 % d'augmentation en 10 ans

La Bretagne devance les Pays de la Loire (179 euros). Un peu plus loin, on trouve la Bourgogne Franche-Comté (188 euros), la Normandie (190 euros), le Grand-Est (193 euros) et le Centre-Val de Loire (197 euros). Le constat est tout autre dans la moitié sud. Atteignant 240 euros en moyenne par an, la cotisation payée par les assurés dans la région PACA est très proche du plus haut niveau du pays. Ce sont quelques euros de plus qu'en Occitanie (232 euros). La Nouvelle-Aquitaine (204 euros) et l'Auvergne Rhône-Alpes (205 euros) sont très proches.

Les augmentations de cette cotisation sur 10 ans sont contenues entre 18,8 % en Bretagne et 40,6 % en Occitanie quand elles sont aux alentours de 30 % dans une grande partie des régions. Comment expliquer l'écart de 71 euros entre les cotisations les plus basses et les plus hautes ? « La raison principale, c’est la sinistralité » , précise Olivier Moustacakis, directeur général d’Assurland.com, au Parisien .

Cambriolages et météo

En 2019, c'est effectivement en Bretagne que le taux de cambriolage était le plus faible du pays avec 3,6 affaires pour 1 000 habitants, affichant une baisse de 9 % sur un an. Et c'est bien en Ile-de-France que ce taux était le plus fort (8,7 cambriolages par an pour 1000 habitants). Les cotisations élevées dans le sud du pays tiennent aussi aux catastrophes climatiques qui touchent le pourtour méditerranéen. On peut également citer les vallées de la Roya et de La Vésubie dévastées par la tempête Alex en 2020.

Pour faire baisser sa cotisation, on peut préférer la formule de base à la formule haut-de-gamme. Mais mieux vaut faire jouer la concurrence. On peut espérer faire jusqu’à 30 ou 40 % d’économies selon le comparateur d'assurances.