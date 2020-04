Arrêt de travail : Les démarches pourront bientôt se faire par mail

Afin d'accélérer le traitement des demandes d'arrêt de travail, l'Assurance maladie va mettre en place d'ici la fin de semaine une procédure d'envoi des documents par mail. Celle-ci va remplacer les demandes faites par courrier qui, compte tenu de la situation, pourraient pénaliser les assurés.

Les demandes d'arrêt de travail se multiplient pour cause de maladie ou pour la garde d'enfants en cette période de confinement à cause du coronavirus. Deux moyens sont habituellement retenus pour faire une déclaration d'arrêt de travail : par courrier ou en ligne, sur le site declare.ameli.

Mais pour simplifier la vie des Français et accélérer les procédures, il va bientôt être possible de faire cette déclaration par mail, rapporte Capitalmercredi 1er avril. Ce système peut permettre à l'Assurance maladie de traiter plus rapidement le dossier et d'assurer le paiement des indemnités journalières en temps voulu.

Presque un mois de traitement par courrier

« Nous travaillons à la création d'une boîte mail dédiée à la gestion des arrêts de travail papier qui vous permettra de nous transmettre tous vos documents », précise le service communication de la Caisse nationale d'assurance maladie auprès de Capital. Ce service sera mis en place d'ici la fin de la semaine et pour l'ensemble du territoire. Chaque caisse devra alors informer ses assurés.

Actuellement, il est possible d'envoyer ses pièces administratives par courrier. Dans ce cas, le délai de traitement de la demande est d'environ 28 jours. Mais compte tenu de la situation sanitaire, il peut être plus long. La déclaration en ligne est également toujours possible et garantie un traitement optimum du dossier. Dans le cas de d'un envoi par mail, si ce sont les copies qui sont exigées, il faut veiller à conserver les originaux qui pourront toujours être réclamés en cas de contrôle.