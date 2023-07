Arnaque : des escrocs piratent les cartes de fidélité Carrefour pour vider la cagnotte des clients

Les escrocs utilisent les méthodes classiques d'escroquerie pour tenter de récupérer les identifiants des consommateurs. (Illustration) (Pixnio / Vojtech Okenka)

L'escroquerie à la carte de fidélité Carrefour se propage dans l'Hexagone. Depuis plusieurs mois, des escrocs multiplient les piratages afin d'utiliser le montant des cagnottes alimentées en euros. Le géant de la grande distribution a lancé une campagne de prévention pour mettre en garde les consommateurs.

Les escrocs ne manquent pas d'imagination. Après les cartes bancaires, ce sont les cartes de fidélités qui apparaissent dans leur collimateur. D'après l' UFC-Que Choisir , les clients des magasins Carrefour sont les principales victimes de cette nouvelle arnaque. Et pour cause : leur carte de fidélité est dotée d'une cagnotte qui, contrairement à d'autres enseignes, s'alimente en euros au fil des achats.

Bien rodés, les escrocs utilisent les méthodes classiques pour se procurer les identifiants et les mots de passe des clients du géant français. Une fois ces données obtenues, grâce notamment à des piratages et hameçonnages par l'intermédiaire de faux mails, les malfaiteurs n'ont plus qu'à enregistrer la carte de fidélité sur leur téléphone et, une fois en caisse, à la présenter pour dépenser le contenu de la cagnotte.

Carrefour met en garde ses clients

Les témoignages de victimes se sont multipliés sur Internet ces derniers mois. Certains clients expliquent avoir perdu plusieurs centaines d'euros après avoir constaté avec stupeur que leur solde avait été intégralement débité. Ces achats à leur insu sont parfois réalisés dans des villes où les victimes ne mettent jamais les pieds.

Consterné par ce phénomène, Carrefour a pris la parole pour mettre en garde les consommateurs. Une campagne de prévention a été récemment lancée : elle prend la forme d'un mail rappelant aux clients de l'enseigne les bons réflexes à adopter pour éviter tomber dans le piège de cette escroquerie. Il est notamment recommandé aux clients de changer régulièrement de mot de passe et de choisir un code complexe afin de décourager les escrocs.