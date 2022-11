Après sa rénovation, le Parlement européen de Bruxelles aura un toit vitré

Thomas Coldefy, membre français de l’équipe d’architectes européens désignés pour remodeler le bâtiment bruxellois du Parlement, présente cet ambitieux projet.

Et si l’avenir de l’ Union européenne passait par un collectif d’architectes européens? Baptisée Europarc, cette équipe rassemblant cinq importantes agences d’architecture (belge, espagnole, française, italienne et néerlandaise) vient de remporter le concours international portant sur la rénovation ou le remplacement du bâtiment Paul-Henri Spaak qui abrite l’hémicycle du Parlement européen. À une époque où la construction européenne est en panne et où l’élargissement de l’Union est source de blocage, cette équipe multinationale a voulu démontrer qu’il était possible de travailler efficacement au-delà des frontières, même en période de Covid, et qu’il fallait mieux souligner les idéaux démocratiques de cette institution.

L’architecte lillois Thomas Coldefy repère rapidement ce concours d’architecture lancé en 2020 et imagine immédiatement qu’un projet de ce type doit être co-conçu dans une équipe incarnant diverses nationalités par le biais d’un débat démocratique. Il se rapproche alors du cabinet belgo-danois Julien De Smedt Architects qu’il connaît bien et qui était parti sur la même idée. Ce dernier intronise NL architects, cabinet néerlandais. Ce noyau dur décide de compléter le collectif avec deux autres équipes disposant d’autres compétences et permettant un rééquilibrage vers le sud: CRA-Carlo Ratti Associati (Italie) et Ensamble Studio (Espagne). «Il y a un mix tactique, reconnaît Thomas Coldefy, mais cela nous permet aussi d’élargir notre palette. Nos trois agences ont des pratiques relativement parallèles auxquelles nous avons pu ajouter le travail de Carlo Ratti sur le digital et les recherches d’Ensamble sur la structure.» Et si l’architecte belge Julien De Smedt a endossé le rôle de porte-parole en tant que meilleur connaisseur de la réalité bruxelloise, l’équipe fonctionne comme un vrai collectif équilibré sans patron.

Style baroque des années 90

Parmi les premiers choix à trancher (le concours laissait la piste ouverte), il fallait opter soit pour une construction neuve soit pour une rénovation. Malgré tous ses défauts, Europarc choisit de garder le bâtiment actuel pour coller au mieux aux objectifs écologiques que doit relever le bâtiment. « Il n’est pas fonctionnel, n’a pas été conçu pour accueillir les parlementaires à la base, il est inadapté au nombre actuel de parlementaires et s’inscrit mal dans la ville », énumère Thomas Coldefy. Sans oublier l’aspect esthétique: «l’immeuble n’a pas une image très noble, l’ensemble incarne une époque dépassée, un bâtiment autocentré et introverti qui fait barrage avec la ville, sans oublier un style baroque des années 90 plein d’effets gratuits» . Des défauts qui lui valent le sobriquet de «Caprice des Dieux» auprès de la population locale.

Malgré toutes ces tares, l’équipe d’Europarc qui a dû travailler ensemble par visioconférence lors des confinements successifs compte garder 50 à 60% du bâtiment d’origine. «Notre proposition est celle qui conserve le plus, le deuxième prix était d’ailleurs une démolition pure et simple. Mais comme 50% de l’empreinte du projet est générée par la structure brute, cette approche est la plus vertueuse.» Ceci étant dit, l’équipe d’architectes compte procéder à de nombreux retraits de matériau et à des perforations du bâtiment existant tout en procédant à une surélévation. Au total, pas moins de 20.000 m² seront ajoutés aux 70.000 m² actuels.

Guidés par un « besoin de transparence et d’ouverture vers le citoyen », les architectes ont effectués plusieurs choix forts. « Nous allons perforer le bâtiment Spinelli (bâtiment de travail du parlement relié par une passerelle au bâtiment Paul-Henri Spaak, NDLR) pour lui rendre de la transparence , souligne Thomas Coldefy. Cela permettra de passer sous le bâtiment depuis la place du Luxembourg pour accéder au parc Léopold .» Aux côtés du parcours réservé aux parlementaires, il y aura donc un parcours réservé au public facilitant l’accès des visiteurs mais aussi des piétons et habitants du quartier pour lesquels ces immenses constructions ne seront plus des obstacles.

Première mondiale

Si la structure poteaux-poutres du bâtiment va être intégralement conservée, la façade sera complètement revisitée pour devenir transparente et bioclimatique avec une double peau. Et surtout, le clou du spectacle sera le toit du bâtiment aménagé en jardin botanique accessible au public et baptisé l’Agora verte. « Cela s’inspire de l’agora antique, un lieu démocratique de rassemblement , explique Thomas Coldefy. Cette situation au sommet doit en faire un phare pour la démocratie européenne et on y retrouvera des espèces végétales issues des différents pays de l’Union .» Outre la vue sur la verdure, ce parc offrira également un point de vue direct sur le travail démocratique du Parlement européen. L’hémicycle parlementaire sera en effet déplacé vers les niveaux supérieurs et sera le premier au monde à être visible directement depuis l’extérieur. Selon les besoins, la paroi devrait également pouvoir être opacifiée sur demande. Si la proposition a été très bien accueillie, reste à voir comment elle sera reçue par les services chargés de la sécurité.

Maintenant que les grandes lignes du projet ont été dévoilées, reste encore de larges zones d’ombre, notamment concernant le calendrier et le coût. L’architecte évalue la durée des travaux à 2 ans et demi mais reconnaît que rien n’a été affiché ou divulgué pour l’instant sur la date de lancement du chantier. Quant à l’enveloppe budgétaire, elle a été donnée, à titre indicatif, dans une fourchette de 200 à 300 millions d’euros. Un chiffre qui semble bas, voire très bas, si l’on estime qu’il s’agit de financer 90.000 m². À titre d’exemple, le bâtiment Spaak d’origine, inauguré en 1993, avec alors coûté 303 millions d’euros avec des normes de construction bien moins contraignantes...