Après l’affaire du baiser forcé, Luis Rubiales obligé de vendre son luxueux penthouse

L’ancien président de la Fédération espagnole de football avait contracté trois prêts pour s’offrir une demeure située à Madrid.

Les déboires de Luis Rubiales s’enchaînent. Après avoir embrassé de force une joueuse de l’équipe nationale, le président de la Fédération espagnole de football a dû démissionner. La justice vient de le convoquer ce vendredi pour répondre aux accusations d’« agression sexuelle » portée à son encontre par Jennifer Hermoso qui a porté plainte contre lui. Ses déconvenues ne s’arrêtent pas là. Suspendu par la FIFA (Fédération internationale Football Association), Luis Rubiales a été privé pour 90 jours de ses salaires qui s’élèvent, au total, à plus de 77.000 euros par mois. Passé ce délai, l’ex-dirigeant saura si cette sanction est définitive ou pas.

En attendant, sans ces ressources, Luis Rubiales n’a plus les moyens d’assumer son niveau de vie. À commencer par une récente acquisition immobilière. Pour s’offrir un luxueux penthouse à Madrid en mai 2021, le président espagnol déchu a souscrit... trois prêts. Le premier, pour l’achat du bien, s’élevait à 1,47 million d’euros; les deux autres, d’un peu plus de 43.000 euros chacun, servaient à payer les deux places de parking qu’il a également achetées. Au total, 1,56 million d’euros que Rubiales devait rembourser d’ici... 2051. Âgé de 46 ans, l’ex-dirigeant aurait donc fini de payer pour son penthouse à 74 ans.

Il se sentirait « harcelé par la presse »

Luis Rubiales n’ayant plus les moyens d’assumer le coût de sa luxueuse propriété, il a ainsi décidé de mettre en vente sa résidence de 200 m² dotée d’une immense terrasse de 100 m² et d’une piscine, selon le média espagnol El Debate , qui évoque des échanges avec son entourage durant lesquels Luis Rubiales leur aurait annoncé la nouvelle et demandé si quelqu’un serait intéressé. L’ancien dirigeant se sentirait « harcelé par la presse aux abords de l’entrée de son domicile ». Reste à savoir où celui qui avait réclamé, lors de sa prise de fonctions, une institution « moderne » et « en pointe en matière de transparence et de contrôle », élira domicile.