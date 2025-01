Alimentation : quels ont été les fruits et légumes les plus achetés par les Français, cet automne ?

Publié la semaine dernière, un classement réalisé par l’institut d’études Kantar lève le voile sur les goûts des consommateurs. Ceux-ci se sont surtout tournés vers des produits qui ont vu leurs prix baisser par rapport à 2023.

Les Français restent attachés à leurs produits de saison , mais quel est leur préféré ? Selon le classement des fruits et légumes les plus appréciés des Français durant l’automne dernier, publié par Kantar fin janvier, le constat est clair : la banane est en tête, ainsi que la pomme de terre, chacune dans sa catégorie.

Dans le détail, les bananes sont «le fruit le plus acheté par les Français avec plus de 109.292 tonnes», une quantité en hausse de 7%, selon Kantar, qui s’appuie sur les quantités achetées sur les mois, fin 2024. Elle est suivie par la pomme, dont la popularité s’effrite toutefois, ainsi que la mandarine, «avec 52.179 tonnes achetées» par les Français. Côté légumes, la pomme de terre «séduit toutes les cibles», et domine de loin le classement, avec plus de 180.000 tonnes achetées. Suivent ensuite la tomate, «avec 66.807 tonnes achetées», et la carotte, qui est un peu plus achetée cette année, par rapport à 2023.

«D’autres fruits et légumes complètent ce classement, tels que les citrouilles potiron qui ont enregistré une hausse impressionnante de 20% cette année mais aussi les Kiwis avec une hausse de plus de 32%», ajoute également l’institut d’études.

Les raisons d’une consommation en hausse

Une tendance qui est influencée par plusieurs secteurs, notamment le prix et la saisonnalité. Certains de ces produits saisonniers ont ainsi pu bénéficier d’une baisse de tarif, dynamisant les ventes. En effet, selon l’association de défense des consommateurs Familles Rurales, la carotte est 14% moins chère qu’en 2023, de même que les tomates grappe, qui ont vu leurs prix baisser de 31%, de 2,57 à 1,78 euro. Une situation dont bénéficient les consommateurs, d’autant plus que ces deux produits figurent parmi les trois légumes les plus consommés par les Français.

Les chiffres révèlent que de plus en plus de Français optent pour des produits saisonniers, non seulement pour leurs fraîcheurs mais aussi dans une démarche de consommation plus respectueuse. En continuant dans ce sens, ces manières de consommer pourraient bien perdurer en 2025, et pas uniquement en automne.