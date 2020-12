AirPods, prix Goncourt, jeux vidéo... Les Français ont plus que jamais revendu en ligne leurs cadeaux de Noël en 2020

Sur la seule journée du 27 décembre, le site de vente en ligne Rakuten notait une augmentation de 30% du nombre d'annonces mises en ligne par rapport à l'an dernier.

C'est la petite ritournelle des quelques jours qui suivent le réveillon de Noël. Chaque année, des millions de cadeaux sont mis en vente sur internet par des déçus qui préfèrent se refaire une santé financière que de profiter du dernier prix Goncourt. Et cette année ne déroge pas à la règle : les annonces déposées sur les sites de vente en ligne Rakuten sont même en croissance par rapport à l'année dernière, avec 1,5 million d'annonces postées en trois jours sur Rakuten, soit sur certains jours jusqu'à 30% en plus par rapport à l'an dernier.

«On prévoit 4 millions d'annonces d'ici à la fin de la semaine», explique Hélène Slamich, la directrice des ventes entre particuliers de Rakuten France. Un chiffre en augmentation de 10 à 20 % par rapport à l'an dernier, avec quelques particularités liées à cette curieuse année 2020. «Nous avons relevé à peu près autant d'annonces que l'an dernier les 24 et 25 décembre, poursuit Hélène Slamich. Mais le 27 décembre, nous avons relevé une croissance de +30% par rapport à l'an dernier. Les gens ont probablement passé un premier Noël le 24 décembre au soir avec une partie de la famille, et un second ensuite, avec une autre partie de la famille, ce qui a dopé les ventes le 27 décembre.»

Nouvelles consoles

Les articles les plus vendus sur Rakuten après ce Noël 2020 sont les jeux vidéo et consoles d'ancienne génération, «car les nouvelles PS5 et XBox sont sorties cette année». Les écouteurs sans fil AirPods ont également été beaucoup mis en ligne après Noël. Les téléphones portables «d'il y a deux ans», comme l'iPhone XR cette année, sont également un incontournable de la revente. Tout comme le dernier prix Goncourt, «L'Anomalie» d'Hervé Le Tellier.

Chez Leboncoin, comme l'an dernier, on s'attend à revendre principalement des consoles et des jeux vidéo, de la décoration et des livres. Mais une autre tendance a marqué le site de son empreinte en 2020 : celle de l'achat de cadeaux de Noël d'occasion. «On constate depuis 4 ans que les achats de seconde main sont de plus en plus dans les mœurs et prennent le dessus sur les reventes, mais jamais dans des proportions comme cette année !» explique-t-on. En effet à l'approche de Noël, la plateforme a par exemple vu la demande de jeux vidéo, de DVD, de décoration, de jeux et de jouets bondir de +80 à +90% en 2020 par rapport à l'an dernier. Plus impressionnant encore, le site a constaté une demande de livres en hausse de +200%, et de consoles de jeux vidéo en croissance de +230%.

«D'une manière générale, l'occasion a très bien fonctionné cette année , conclut Hélène Slamich chez Rakuten. Nous avons eu 60% d'achats en plus par rapport à l'année dernière au quatrième trimestre.» Une tendance largement confirmée cette année par tous les sites spécialisés dans la vente de produits de seconde main.