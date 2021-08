Pour, entre autres, faciliter l'accès au logement, le groupe Action Logement a réactivé le dispositif « Mon job, mon logement ».

Action Logement relance son aide pour les actifs - iStock-AntonioGuillem

Dispositif « Mon job, mon logement » : que faut-il savoir ?

Quelles conditions pour en bénéficier ?

Faire la demande d'aide

Depuis le 19 juillet dernier, Action Logement a réactivé son dispositif « Mon job, mon logement », proposé pour la première fois en début d'année. L'objectif ? Aider les actifs avec un soutien financier de 1 000 euros. Cette aide est destinée aux personnes venant de signer un contrat de travail ou encore à celles qui souhaiteraient se rapprocher de leur lieu de travail. Diverses conditions sont à respecter selon les cas.Pour les personnes salariées venant de signer un contrat de travail (CDD, CDI...), il faut respecter les conditions suivantes : Percevoir au plus 1,5 SMIC brut au moment de la demande d'aide ; Que le premier jour d'emploi/de formation ait lieu au maximum trois mois après la date d'effet du bail. Pour les personnes salariées souhaitant se rapprocher de leur lieu de travail, il faut : Percevoir au plus 1,5 SMIC brut au moment de la demande d'aide ; Que le temps de déplacement entre le nouveau logement et le lieu de travail ne dépasse pas 30 minutes en France métropolitaine et une heure maximum pour les DROM (ou, pour ces derniers, le temps de déplacement doit permettre d'emprunter les transports en commun à la place d'un véhicule personnel). Pour les jeunes actifs, les conditions diffèrent quelque peu. Il faut ainsi : Avoir moins de 25 ans ; Percevoir entre 30 % et 100 % du SMIC ; Avoir signé un contrat de travail depuis moins de six mois (hors contrats d'alternance) ; Attention, Action Logement précise que les personnes ayant bénéficié de l'aide à la mobilité de 1 000 euros ou de l'aide au logement (1 000 euros également) ne peuvent pas prétendre à l'aide « Mon job, mon logement ». En revanche, cette dernière est cumulable avec d'autres aides Action Logement sous conditions. N'hésitez pas à vous renseigner à ce sujet. Concernant les conditions qui s'appliquent à toutes les situations d'emplois, ce sont les suivantes : Le logement, obligatoirement résidence principale, se trouve en France ; La personne faisant la demande d'aide a signé un bail de location/colocation depuis moins de trois mois au moment de la demande. À noter : les logements CROUS sont exclus du dispositif.Pour commencer, testez votre éligibilité puis créez votre compte. Ensuite, saisissez votre demande accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Votre dossier est accepté ? L'étape suivante consiste en la signature de la convention. Pour terminer, l'aide vous est versée en une fois sur le compte bancaire de votre choix. Si vous avez fait votre demande avant la date d'effet du bail, l'aide vous sera versée après votre emménagement. L'aide « Mon job, mon logement » est accordée dans la limite du montant de l'enveloppe dédiée (montant fixé selon les règles en vigueur). Les demandes d'aide, dûment complétées, sont à envoyer avant le 31 décembre 2022. Lorsque le montant de l'enveloppe sera atteint, l'aide gratuite « Mon job, mon logement » ne sera plus disponible.