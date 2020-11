Achats de Noël : les Français bien décidés à dépenser plus que d'habitude pour conjurer la morosité

INFO LE FIGARO - L'épargne accumulée durant les deux confinements servira en partie à augmenter le budget moyen consacré aux dépenses de Noël, selon une étude CSA Research pour Cofidis et Rakuten.

«Je souhaite que les Français dépensent», martelait le ministre de l'Économie au mois d'août, en référence aux dizaines de milliards d'euros accumulés sur les comptes d'épargne, conséquence de la crise du Covid-19. Bruno Le Maire aurait-il enfin été entendu à l'approche de Noël ? Selon une étude CSA Research pour Cofidis et le site de e-commerce Rakuten (*), cette année le budget moyen prévu (cadeaux, repas, tenue...) est en nette progression, de 54 euros, par rapport à 2019, atteignant 603 euros. Un montant porté par le budget cadeaux, qui représente plus de la moitié de cette somme (372 euros).

Un quart des Français sondés ont beau déclarer que leur budget sera, crise oblige, inférieur à celui de l'année dernière, le reste du panel compense largement, avec un budget moyen prévu bien supérieur à celui de 2019 (549 euros) ainsi qu'à celui de 2018 (571 euros).

«Noël est la fête des Français»

Faut-il s'étonner que, soudainement, les Français se préparent à consommer bien plus que d'habitude, malgré l'incertitude économique ? L'attachement culturel au 25 décembre y est pour beaucoup. Le directeur marketing de Cofidis, Mathieu Escarpit, l'assure : «Noël, c'est la fête des Français ! S'il y a bien un moment dans l'année pendant lequel ils veulent se faire plaisir, c'est à Noël.» Une tendance précisément renforcée par la morosité ambiante. Philippe Moati, économiste et coprésident de l'Observatoire société et consommation (Obsoco), explique: «Noël se présente comme une parenthèse enchantée dans une atmosphère morose pour les Français. Cela peut les encourager à dépenser : gâter les enfants, se réunir autour d'un bon repas...»

Et cette année, la «solidarité intergénérationnelle», selon les termes de Mathieu Escarpit, devrait jouer à plein. L'enquête le montre : c'est chez les 50 ans et plus que le budget moyen alloué à Noël est le plus élevé, atteignant 696 euros, et grimpant jusqu'à 744 euros pour les 65 ans et plus. «Les retraités sont moins impactés par la crise économique que le reste de la population, de par leur statut. Ils veulent donc d'autant plus faire plaisir à leurs enfants et petits-enfants», interprète le directeur marketing.

L'épargne des confinements mise à contribution

Car de l'argent à dépenser, il y en a. Marquée par deux confinements, 2020 est l'année de l'épargne. Que ce soit par crainte de l'avenir ou stratégie, les Français n'ont jamais autant mis de côté. «Ce sont donc ces «non-dépenses» qui vont être réinjectées dans l'économie de Noël,» analyse Mathieu Escarpit. Une tendance visible dans les chiffres : 28% d'entre eux piochent dans leur épargne cette année, contre 21% l'année dernière.

Les Français sont aussi plus nombreux que l'année dernière à déclarer mettre de l'argent de côté toute l'année pour financer exclusivement les fêtes. Ils passent ainsi de 55% en 2019 à 60% en 2020. «On voit bien qu'il y a une anticipation des dépenses. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'augmentation sur l'intention de souscrire à un crédit à la consommation», poursuit Mathieu Escarpit.

Les intentions d'achats des Français se vérifieront-elles dans les magasins ou sur les sites d'e-commerce ? «Ces chiffres sont à prendre avec prudence», prévient Philippe Moati. «L'étude a été réalisée mi-octobre, lorsque les Français n'étaient pas encore confinés. Des facteurs objectifs, tels que la limitation de déplacement, de rassemblement, ou encore le protocole sanitaire imposé aux commerces , pourront avoir un impact sur les dépenses réelles de Noël», pointe-t-il. La consommation pour Noël dépendra donc, en partie, des annonces d'Emmanuel Macron de ce mardi soir.

(*) Enquête réalisée par questionnaire auto-administré du 14 au 19 octobre 2020 auprès d'un échantillon représentatif de 1006 Français âgés de 18 ans et plus.