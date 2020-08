Accor se tourne vers Le bon coin pour amorcer sa reprise

D'un simple vide grenier de proximité, baptisé à sa création en 2006, « Chezgeorgette » à la market place - ou plateforme numérique d'intermédiation - internationale, qu'il est devenu, le site leboncoin a bien évolué ! Il enregistre aujourd'hui plus de 28 millions de visites mensuelles et publie quotidiennement 500 000 nouvelles annonces. C'est ainsi qu'après avoir initialement proposé des produits du quotidien, leboncoin est passé à des offres automobiles, puis des offres immobilières, puis des offres de recrutement...Aujourd'hui, il franchit une nouvelle étape en élargissant très largement son offre de réservation hôtelière. Le groupe Accor va en effet s'appuyer sur sa plate-forme pour relancer sa croissance post pandémie !

iStock-Tree4Two

« Un partenariat clé de distribution »

Et financièrement parlant... ?

C'est en ces mots que le directeur général du site leboncoin, Antoine Jouteau, a annoncé son partenariat avec le géant français de l'hôtellerie, qui possède, gère et confie en franchise des hôtels, des resorts et des résidences de vacances. « L'hôtellerie est une extension naturelle. Une offre complémentaire de la location de vacances. Notre premier enjeu est d'utiliser notre énorme audience », ajoute-t-il. C'est ainsi que les établissements - hors enseignes haut de gamme et luxe - du premier groupe hôtelier en Europe et sixième à l'échelle mondiale vont être promus sur leboncoin . Les chambres des chaînes hotelF1, Ibis, Mercure, Novotel, Tribe, Greet et Mama Shelter, pourront y être réservées en ligne. C'est un immense pas en avant pour leboncoin sur ce secteur, puisque ce sont donc environ 1.550 établissements qui vont venir s'ajouter, aux 4 500 déjà présents sur la plate-forme.Le site a annoncé un partenariat qui est lancé à... Zéro-commission ! Cette « offre de bienvenue » a-t-elle pesé dans la négociation ? Toujours est-il que leboncoin a confirmé qu'en solidarité à un secteur durement touché par la crise liée à la pandémie de Covid-19, les hôteliers ne seraient soumis à aucun prélèvement de commissions sur les réservations réalisées ; et ce jusqu'à la fin de l'année 2020. A compter de 2021, de nouvelles relations commerciales seront instaurées. Elles sont, apparemment, toujours en discussion, le Groupe Accor affirmant devoir encore « travailler le modèle économique ». Ce dernier précise cependant d'ores et déjà que le contrat portera sur de « l'intermédiation commerciale », c'est-à-dire que « Les données clients resteront chez Accor ». Le site leboncoin, qui compte déjà parmi ses partenaires l'enseigne « Les Logis », a aussi racheté Locasun, l'an passé, puis la start-up Pilgo, spécialiste de la distribution hôtelière. La direction de leboncoin a donc l'air bien décidée à faire de ce secteur l'un de ses leviers de croissance. Elle a annoncé vouloir proposer « le taux de commission le plus bas du marché » (autour de 10%, semble -t- il) ... De quoi donner à Booking, Trivago et autres Expedia ou Kayak, de sérieuses raisons de s'inquiéter de ce nouvel arrivant sur leur marché !