À Wuhan, l’essor des taxis sans chauffeur suscite quelques émois

Le géant chinois Baidu a lancé un service de voitures autonomes. Ces 500 taxis robots arpentent désormais les rues de la ville de Wuhan, un record mondial pour ce secteur naissant.

La Batmobile a été rattrapé par la réalité. Tandis qu'on l'apercevait déjà sur grand écran en 1996 foncer à la rescousse de Batman et de Robin sans conducteur au volant, c'est désormais à Wuhan qu'on voit des taxis sans chauffeur. Cette grande ville (14 millions d'habitants), au centre de la Chine, est devenue le plus grand laboratoire planétaire de ce mode de mobilité : 500 «robots taxis» arpentent ses rues. Un record mondial.

Lancée par le géant technologique chinois Baidu , la flotte couvre 3000km 2 , soit plus d’un tiers de la surface de la ville. En comparaison, le leader américain Waymo affirme que la plus grande zone qu’il couvre est de 816 km 2 , en Arizona. Un enjeu devenu source de rivalité entre les deux puissances économiques.

Ces berlines blanches, auxquelles on fait appel à l’aide d’une application mobile, comme pour une course « normale », n’ont pas fini de susciter l’émerveillement. « C’est un peu magique, comme dans un film de science-fiction ! », s’enthousiasme M. Yang, un habitant de Wuhan cité par l’AFP. Toutefois, sans faire l’unanimité : la réaction est plus mitigée du côté des chauffeurs de taxi. « Ils nous volent notre gagne-pain », tance Deng Haibling, chauffeur. Et sans compter l’inquiétude suscitée par une collision entre un piéton et un robot-taxi à Wuhan le mois dernier.

Mais leur déploiement à large échelle n’est pas encore d’actualité, et l’humain n’est jamais bien loin : toutes les courses sont surveillées à distance par des agents en chair et en os.