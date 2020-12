À Noël, pourquoi et comment faire des cadeaux «made in France»

FIGARO DEMAIN - Acheter français pour Noël pourrait «sauver 30.000 emplois», estime Mounir Majoubi qui relance une vitrine en ligne des PME françaises. D'autres initiatives aident ceux qui le souhaitent à offrir français.

Les cadeaux made in France devraient être plus nombreux dans la hotte du père Noël cette année. Les Français se disent en effet attentifs à la provenance de leurs biens : depuis l'épidémie de Covid, 64% estiment avoir augmenté leur consommation de produits français, selon un sondage OpinionWay pour l'agence Insign, et 67% affirment même être prêts à payer plus cher pour en acquérir. Des initiatives se développent pour accompagner et encourager ce mouvement.

NoelPME.fr

À l'image de la plateforme NoelPme.fr, relancée cette année par le député Mounir Mahjoubi et le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) François Asselin. «C'est la troisième année que nous lançons ce site et cette année, le trafic est plus important, avec plus de 100.000 pages vues en 24 heures, contre 300.000 sur la saison des fêtes l'an passé», indique l'ex-secrétaire d'État au numérique. Côté entreprises aussi, la plateforme séduit et le nombre d'inscrits ne cesse de croître. «La première année, en 2018, quelques dizaines d'entreprises s'étaient inscrites sur le site. Cette année, en seulement quelques jours, nous comptons déjà près de 500 PME. Notre objectif est d'avoir au moins 1000 sociétés», indique de son côté François Asselin.

Le but de la plateforme est de sensibiliser les Français aux enjeux du made in France. «Nous souhaitons redire aux Français que pour Noël, où les achats ne sont pas de première nécessité, il est possible d'acheter français et de soutenir l'artisanat et le savoir-faire d'entreprises qui paient leurs impôts en France. On veut encourager ces réflexes», explique Mounir Mahjoubi. L'achat de biens conçus dans l'Hexagone pourrait «sauver 30.000 emplois», précise le parlementaire. «À Noël, plus de 20 milliards d'euros sont dépensés pour des cadeaux. Si on privilégie les entreprises qui génèrent du chiffre d'affaires et paient leurs impôts en France, les effets sur l'emploi sont importants», explique l'élu du 19e arrondissement de Paris.

Ainsi, le site souhaite «offrir de la visibilité aux petites entreprises, être une vitrine pour Noël. Une sorte d'Amazon des produits locaux», indique Mounir Mahjoubi, avec un service gratuit pour les sociétés partenaires. «La plateforme est un moyen pour nous d'être visibles auprès de potentiels clients sur toute la France», confirme Agnès Barouh, créatrice de Tisac, qui conçoit des petits sacs à main «à 90% faits en France». «Pour une petite entreprise comme la mienne, c'est très important car cette année nous n'avons pu participer à aucune foire, ni aucun salon et le manque à gagner est énorme. J'espère me rattraper un peu pendant les fêtes», ajoute l'entrepreneuse qui compte déjà quelques clients venus à elle grâce à la plateforme.

Sur NoelPme.fr, les internautes peuvent chercher des idées de cadeaux en fonction de critères géographiques ou d'une catégorie d'objets recherchés. Ils sont ensuite redirigés vers les sites internet des entreprises concernées. «Les boutiques en ligne de nos PME locales sont un moyen complémentaire d'effectuer des achats porteurs de sens», indiquent Mounir Mahjoubi et François Asselin.

Collectif des boutiques du made in France

Et pour ceux qui aiment acheter en magasin, le collectif des boutiques du «fabriqué en France» a été créé après la première vague de l'épidémie. Il regroupe une vingtaine de boutiques installées un peu partout en France. Ces commerçants se sont unis pour promouvoir le savoir-faire français, protéger des emplois sur le territoire, éviter que les biens ne fassent trois fois le tour de la planète avant d'atteindre leurs clients et s'assurer du respect des strictes normes imposées dans le pays. Se regrouper aussi pour aider les petits commerces à se relever.

La Carte Française

Par ailleurs, il existe une «carte-cadeau du made in France». Ce moyen de paiement «fonctionne comme une carte cadeaux classique, sauf que les achats se font uniquement dans les enseignes qui garantissent que leur catalogue est à plus de 70% made in France», explique Charles Huet, cofondateur de La Carte Française. «Elle fonctionne aussi bien en boutique physique qu'en ligne avec aujourd'hui 250 sites en ligne et 150 boutiques partenaires. Au total, elle permet d'accéder à plus de 50.000 produits made in France de tous secteurs, l'habillement, la maison, les cosmétiques... Dans tout le pays», ajoute le défenseur du made in France. Lancée l'an passé, la carte a généré plus de 500.000 euros d'achats made in France. À en croire les derniers sondages, les Français devraient apprécier ces solutions pour se procurer des présents fabriqués par leur PME pour ces fêtes de fin d'année. Un soutien bienvenu après une année éprouvante pour les commerçants français.