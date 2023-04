À Nancy, le coliving attire désormais aussi des familles

Le coliving séduit bien sûr des trentenaires mais aussi des familles qui s’installent le temps que des travaux soient effectués dans leur maison, comme dans le nouveau coliving qui vient d’ouvrir à Nancy.

Le coliving , sorte de colocation améliorée, où chaque habitant dispose de sa propre salle de bain comme à l’hôtel, n’est pas réservé qu’aux jeunes actifs, contrairement aux idées reçues. Certes, la moyenne d’âge est de 30 ans mais d’autres publics sont intéressés comme dans la résidence de 1800 m² développée par l’opérateur immobilier Sharies qui vient de voir le jour à Nancy, en Meurthe-et-Moselle (54).

Une famille avec enfants s’est notamment installée dans l’ancien hôtel particulier et loue quatre chambres. « L’offre est plutôt pensée pour des personnes seules. On ne pensait pas que des familles pourraient être intéressées. Elles s’installent en coliving le temps que des travaux soient effectués dans leur maison. C’est moins cher que l’hôtel ou le Airbnb », s’étonne Julien Morville, cofondateur de Sharies, qui exploite à ce jour 150 clés. À Vanves, où Sharies à une autre résidence, des familles se sont aussi installées. À ce jour, la société compte 4 familles intéressées par le modèle.

Des indépendants et des collaborateurs en mission

Ainsi, il prévoit avec Augustin Midon, l’autre président de Sharies, de repenser leur offre et de mettre en place des projets avec une mutualisation des salles de bain: un coliving avec quatre chambres et deux salles de bain par exemple. Autre cible de Sharies, les sociétés comme le cabinet d’audit financier et de conseil Ernst & Young, EY, grâce à l’espace de coworking comprenant 53 postes de travail et une salle de réunion, installé dans le coliving de Nancy, proposés à partir de 250 €/mois (avec un accès aux vestiaires, à la salle de sport et à la salle de cinéma inclus). « EY est aussi intéressé par notre offre de logements pour leurs collaborateurs en mission, qui restent minimum un mois dans la région », se réjouit Julien Morville.

Des indépendants comme Jean-Philippe Blouet, 33 ans, sont aussi séduits par l’expérience. Géologue à son compte, il conçoit des projets avec des musées d’histoire naturelle et a beaucoup voyagé dans sa vie. « J’ai voulu retrouver cette stimulation de ma vie d’avant quand je travaillais chez Total Énergies et que je faisais le tour du monde. J’ai tenu à renouer avec cette ambiance internationale donc j’ai pris une chambre ici dès l’ouverture », explique-t-il. Il compte aussi profiter du coworking en tant que travailleur indépendant.

Des chambres privées mais aussi des studios

De même, un restaurant, Antoinette, d’une capacité de 40 couverts, prend place dans les anciennes écuries de l’hôtel particulier et est ouvert aux résidents bien sûr, qui bénéficient d’une ristourne de presque moins 20%, mais aussi aux non-résidents qui vivent ailleurs à Nancy. Un public donc moins restreint que ce qu’on aurait pu penser qui profite de lieux exceptionnels comme cet hôtel du 18e siècle avec ses moulures d’époque, son parquet d’origine, ses tapisseries et son vrai papier peint et son escalier monumental. Le parquet a d’ailleurs dû être soulevé, les lattes numérotées afin de réaliser un sol technique avec des prises intégrées dans la salle de coworking.

Julien Morville a bien compris l’importance de diversifier son public et d’élargir son offre puisque parmi les 46 logements proposés on retrouve des chambres privées avec leur salle d’eau mais aussi quatre studios individuels, ce qui est plus rare en coliving, pour un tarif allant de 630 € par mois à 750 € (pour les logements individuels sur jardin à l’arrière choisis par la famille avec ses deux enfants).

La formule comprend le loyer, les charges, le ménage hebdomadaire des espaces partagés, le linge de maison, les produits ménagers comme les tablettes lave-vaisselle ou encore l’accès à la salle de sport de la résidence et à la salle de cinéma. Ainsi, même les plus indépendants pourront être séduits par la possibilité de disposer de sa propre salle de bain mais aussi de sa cuisine personnelle. « Pour préserver la réservabilité de notre programme, nous devons toucher la clientèle la plus large possible », explique Julien Morville. Il est même envisageable que des seniors s’installent ici afin d’éviter la solitude. Le doyen du coliving de Nancy a 64 ans par exemple. Le coliving semble donc destiné à tous les profils et à tous les âges, ou presque.