À l’entrée de Monaco, pas de permis de construire pour cette villa abandonnée

Au Cap-d’Ail, cette bâtisse des années 30 à l’abandon depuis des années, située dans une zone désormais non constructible, peine à se trouver un avenir.

Avec ses herbes folles, ses tags et ses fenêtres murées, la bâtisse a bien perdu de sa superbe. Pourtant, cette construction quasiment centenaire accrochée à flanc de colline au Cap-d’Ail , à quelques centaines de mètres de Monaco , a dû avoir son heure de gloire. Connue sous le nom de villa Dixie (un nom lié au sud des États-Unis qui tient peut-être au fait que l’un des premiers propriétaires avait des liens avec le continent américain), elle avait accueilli à ses débuts un riche diamantaire du nord de la France. Avec son jardin et son plan d’eau, ce petit palace devait avoir fière allure. Mais il a ensuite été peu à peu délaissé, le propriétaire suivant étant décédé à l’étranger sans descendants.

Abandonnée et squattée depuis plus de 30 ans, la demeure accrochée à la Moyenne Corniche, a été vendue en 2021 et est désormais détenue par une SCI monégasque. Cette dernière a déposé un permis de construire le 1er août 2022 mais il a été refusé le 15 février dernier, comme l’a révélé le quotidien Nice Matin . Et l’avenir de cette construction semble pour le moins incertain. Car si le maire du Cap-d’Ail, Xavier Beck ne cache pas son souhait de voir réhabiliter cette demeure désaffectée qui donne une mauvaise image à l’entrée de sa commune, les obstacles sont nombreux.

Un accident mortel dans les années 1980

La construction est en effet située dans une zone dangereuse, désormais classée inconstructible. C’est en effet dans ce secteur que dans les années 1980 un bloc de pierre s’est décroché de la roche pour finir sa chute sur le pare-brise d’un automobiliste, le tuant sur le coup. L’endroit a finalement été classé en zone dangereuse en 1996 puis en zone rouge par le plan de prévention des risques depuis 2002. Une non-constructibilité qui n’empêche pas de remettre entièrement en état cette demeure, non classée aux monuments historiques mais qui interdit de procéder à toute extension et rajout.

Dans ces conditions, financer une coûteuse remise en état sans gain de surface semble difficilement envisageable. Car l’autre talon d’Achille de cette construction, c’est qu’elle est désormais d’un accès très difficile . « C’est bien l’entrée en voiture et à pied de la villa qui demande un grand travail et une grande réflexion , confie le maire du Cap-d’Ail à Nice Matin. En l’état, son accès demeure quasi-impossible. » Ce qui n’était à l’époque de la construction qu’une petite route est désormais une deux fois deux voies qui prolonge le tunnel Rainier III et sa circulation incessante. Entre impératifs de sécurité et accès malaisé, les perspectives d’avenir de cette villa Dixie semblent des plus limitées.