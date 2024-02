À Dubaï, cette villa illustre un luxueux art de vivre à la française

Cette villa de luxe rénovée par une professionnelle française de l’immobilier a accueilli une exposition destinée à promouvoir les arts décoratifs français dans l’émirat.

Cette «Villa française» est une belle illustration de l’incroyable diversité des influences que l’on trouve à Dubaï . À la base, il s’agit de l’une des nombreuses villas à l’abandon du quartier de Jumeirah que la française Khadija El Otmani, professionnelle de l’immobilier de luxe, avait choisi de rénover de fond en comble pour pouvoir ensuite les louer au prix fort. Un programme de réhabilitations avec trois types d’habitations différentes, rebaptisées Mykonos, London et Ibiza en référence à l’atmosphère qui s’en dégage.

Et c’est l’une des villas «London», le modèle le plus chic, qui a été retenu pour incarner l’élégance à la française pour une exposition qui s’est tenue début février. Business France, l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française, a en effet choisi de s’appuyer sur cet agent immobilier pour valoriser la «patte» française en matière de mobilier, des arts de la table ou de design. Situé dans l’un des quartiers les plus prisés de Dubaï, l’écrin retenu est une demeure de 308 m², avec 4 chambres et une piscine. L’ensemble est proposé à la location pour 700.000 dirhams des Émirats arabes unis, soit 175.000 euros à l’année, c’est-à-dire 14.500 euros par mois. Pas la peine de se précipiter pour la réserver, elle n’est déjà plus disponible...

Baccarat, Christofle ou Lalique

Une quinzaine d’entreprises françaises y ont déployé des produits exclusifs et l’ensemble de cet aménagement intérieur a été orchestré par l’architecte d’intérieur Alexander Titaua. L’occasion de découvrir les produits d’éditeurs tels que La Chance, Petite Friture ou DCW Editions. Mais aussi des pièces d’exception comme la lampe Helia éditée par Glass Variation, ou un lit de relaxation innovant et fabriquée à la main, conçu par l’artisan litier André Renault.

Côté arts de la table, plusieurs produits retenus mêlaient nouvelles technologies et design original sans jamais oublier l’élégance. Comme ces verres à vin en cristal sans plomb, garantissant brillance, transparence et sonorité exceptionnelle. De son côté, un maître artisan coutelier, Claude Dozorme, a fait découvrir ses couteaux aux lames en acier de Damas et aux manches façonnés en cuir, corne ou galuchat (cuir de poisson). Sans oublier les marques françaises prestigieuses telles que Baccarat , Christofle, Lalique ou Daum diffusées dans tout le Moyen-Orient par une entreprise locale, Tanagra.