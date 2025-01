À bout, ils s’enchaînent dans le logement de leurs locataires mauvais payeurs

À bout après des mois de loyers impayés, un couple de propriétaires guyanais s’est enchaîné à l’intérieur de leur logement locatif et y a passé la nuit en compagnie des locataires.

C’est la dernière forme de recours trouvée par certains propriétaires immobiliers confrontés à des problèmes insolubles de squat ou de loyer impayé: devenir le squatteur de leur propre logement. C’est ainsi que le Figaro immobilier relatait dernièrement l’histoire de ce propriétaire qui avait fait changer les serrures de son studio locatif et s’était enfermé à l’intérieur . Sauf que cette façon de se faire justice reste parfaitement illégale. C’est pourquoi un couple de propriétaires guyanais du quartier de Suzini, à Cayenne, ont opté pour une méthode plus radicale mais sans doute plus légale: ils se sont enchaînés dans le logement de leurs locataires mauvais payeurs.

Comme le rapporte Guyane la 1ère , Oniel Joseph et son épouse Maria Daniel Joseph ont déployé chaîne et cadenas, après avoir été autorisés à rentrer par leurs locataires, pour s’attacher à une rambarde du logement. Le couple avait mis en location ce logement il y a un an et demi à une famille venue de Vendée mais ne perçoit plus de loyer depuis plus de 7 mois. Les différentes tentatives de règlement à l’amiable n’ont pas débouché, motivant les deux propriétaires à monter cette opération durant le week-end dernier. Selon le média local, le couple serait resté enchaîné sur place entre 18 heures et 2 heures du matin en présence du couple de locataires et de leurs deux enfants.

Un engagement de quitter les lieux

La soirée n’a évidemment pas été de tout repos, les locataires ayant par deux fois fait appel aux forces de l’ordre. Il semble néanmoins que les propriétaires aient obtenu le soutien d’autres locataires se plaignant d’avoir vu les mauvais payeurs dégrader les compteurs d’eau des parties communes. Par ailleurs, le second passage des policiers a débouché sur un engagement écrit des locataires et contresigné des représentants de l’ordre selon lequel les locataires s’engageaient à quitter les lieux pour la fin février. Une façon de sortir de ce conflit dans des délais plus raisonnables que ceux de la justice... pour peu que les locataires tiennent leur engagement.