5 pièges qui guettent les jeunes investisseurs

Il n'est pas toujours évident, lorsque l'on est jeune et que l'on commence à gagner sa vie, de savoir dans quoi investir. S'il paraît essentiel de mettre des sous de côté, au moins 15 % de ses revenus, afin de financer ses projets de court, moyen et long terme (c'est dès son entrée dans la vie active qu'il faut songer à préparer sa retraite), il est en revanche plus difficile de savoir comment placer ces sous.

Découvrez dans cet article 5 pièges à éviter quand on est un jeune investisseur, assortis de nos conseils pour débuter avec succès dans l'univers de l'investissement.

Garder la banque de ses parents

D'abord, vous devrez vous poser la question de garder ou non votre banque. Il y a fort à parier que vous ayez un compte dans la banque de l'un de vos parents chez qui vos parents ont souscrit pour vous un livret A et/ou un livret jeune, voire d'autres placements. S'il s'agit d'une banque de réseaux et que vous n'avez jamais vu votre conseiller et procédez à la gestion de vos comptes exclusivement en ligne, il sera vraisemblablement plus intéressant d'ouvrir un compte dans une banque en ligne. Vous devriez ainsi réduire vos frais bancaires tout en conservant une offre développée en termes de placements.

Se contenter du Livret A

Car oui, il est absolument nécessaire de ne pas se cantonner au livret A. Cette enveloppe exonérée d'impôt et de prélèvements sociaux est certes très pratique pour se constituer une épargne de précaution mais son rendement anémique de 0,5 % seulement, très légèrement supérieur à l'inflation, devrait vous inciter à ne pas placer sur cette enveloppe plus que de raison. Prévoyez un fonds d'urgence visant à régler toutes les dépenses imprévues de l'ordre de 3 mois de salaire environ. Si vous souhaitez également épargner pour financer un projet court terme (l'achat d'une voiture dans quelques mois par exemple), vous pourrez aussi placer vos liquidités sur des livrets bancaires mais n'en faites pas une habitude et surtout, ne placez pas sur ces supports des sous que vous destinez à des projets moyen-long terme. Pour cela, l'investissement en Bourse et en immobilier est bien plus recommandé.

Investir tout son argent en Bourse

Les marchés boursiers sont la solution idéale pour qui veut valoriser un capital dans la durée. Mais n'investissez pas toutes vos économies sous prétexte que vous êtes jeune et que vous avez un horizon d'investissement important. En effet, les cours de Bourse fluctuent et ce type d'investissement n'est pas garanti en capital. Vous pouvez donc perdre une partie des sommes investies. Cependant, sur le long terme, il s'agit de la classe d'actifs la plus rémunératrice. Vous devez donc investir en Bourse une part de votre patrimoine qui pourra être placée sur le moyen-long terme, tout en prenant en compte votre profil de risque. Inutile si vous êtes très averse au risque de placer 50 % de votre épargne sur les marchés boursiers. Idem si vous envisagez d'acheter votre résidence principale d'ici deux ans. Ne placez alors en Bourse que les sous dont vous n'aurez pas besoin pour financer votre achat immobilier.

Placer les sous destinés à financer sa résidence principale sur le Bitcoin

Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, qui appartiennent à la catégorie des biens divers, sont des placements particulièrement risqués et volatils. Aussi appelés placements atypiques, leur caractéristique majeure repose sur leur risque. Dans le cas des crypto-monnaies, si on constate pour les monnaies virtuelles les plus importantes en termes de capitalisation boursière une hausse phénoménale de leurs cours, il est également utile de rappeler que la volatilité de ces crypto-devises est considérable et que leurs cours peuvent aussi s'effondrer durablement. En résumé, il n'est absolument pas certain de pouvoir récupérer sa mise de départ qui pourra être perdue partiellement ou en totalité. Il est donc recommandé de ne placer sur ce type d'investissement que des sous que vous êtes prêts à perdre. Cela sera sans doute plus intéressant et peut-être plus rémunérateur que d'acheter un ticket de loto ! Mais attention à ne jamais investir en Bitcoin ou autres crypto-monnaies des sous dont vous auriez besoin sur le court terme (payer votre loyer) ou même sur le long terme (financer votre résidence principale). Vous pourriez en effet ne jamais les revoir.

Investir toutes ses économies dans les SCPI

Enfin, vous pourriez avoir envie d'investir dans la pierre, valeur refuge très appréciée des Français. S'il est parfois bien difficile d'investir en direct lorsque l'on est encore jeune en raison des prix de l'immobilier très élevés, l'investissement dans des parts de SCPI peut sembler un placement miracle. Attention cependant, le délai de jouissance (le laps de temps entre le moment où vous achetez les parts et le moment où vous en êtes effectivement propriétaire) et surtout les frais d'acquisition très importants, en font un placement à conserver au minimum 5 ans. Sachez aussi que les revenus des SCPI sont soumis à l'impôt sur le revenu et non à la flat tax. Ainsi, vous pourrez ne pas être fortement taxé au moment de la souscription mais le taux évoluera en même temps que vos augmentations de salaire durant votre carrière et ce taux marginal d'imposition viendra réduire d'autant le rendement réel de votre placement SCPI. Il n'est donc pas forcément très judicieux d'investir toutes ses économies en SCPI au début de sa vie active.