(Crédits photo : Adobe Stock - )

Vous faites partie des salariés qui ont la chance de toucher un 13ème mois ? Ou bien peut-être avez-vous eu une prime pour l'année écoulée ?

Voici 5 manières de dépenser son 13ème mois, mais qui pourra aussi vous donner des idées pour utiliser votre bonus ou toute somme d'argent inattendue et exceptionnelle.

1/ Remboursement d'un crédit ou comblement d'un découvert

En premier lieu, si vous avez un découvert sur votre compte courant, il est urgent de renflouer les caisses pour stopper la situation et ne pas accumuler les agios. Si vous avez souscrit un crédit à la consommation, vous aurez également tout intérêt à profiter de ce revenu exceptionnel pour le rembourser et vous évitez de payer des intérêts, surtout dans le contexte actuel de taux élevés. Votre 13ème mois doit vous permettre de régulariser votre situation et vous débarrasser des crédits conso, particulièrement délétères pour vos finances personnelles. Un 13ème mois ou tout autre versement exceptionnel doit en premier lieu vous aider à assainir vos finances personnelles.

2/ Constitution d'une épargne de précaution

Ainsi, une fois réglé les éventuels problèmes de découvert et de crédit à la consommation, vous devrez vous constituer un fonds d'urgence qui servira à payer toutes les dépenses urgentes et imprévues (plombier, serrurier, garagiste, électro-ménager, etc.). Cette épargne de précaution doit représenter 3 à 6 mois de dépenses. Vous la conserverez sur un livret épargne pour pouvoir récupérer les sommes rapidement et à tout moment afin d'honorer vos factures.

3/ Investissement moyen-long terme

Vous avez une situation financière particulièrement saine et disposez déjà d'un fonds d'urgence ? Peut-être alors pouvez-vous envisagez d'investir votre 13ème mois dans l'immobilier ou sur les marchés financiers en optant pour des actions en Bourse par exemple. Ou bien peut-être souhaitez-vous investir votre revenu exceptionnel sur le marché des cryptos ? Dans tous les cas, il est essentiel d'investir de l'argent dont vous n'aurez pas besoin à court ou moyen terme. Et il est recommandé de ne pas investir cette somme en une fois mais d'entrer progressivement sur les marchés, en respectant les règles essentielles de diversification. On ne misera pas tout sur 1 ou 2 actions, et on ne placera pas non plus tout son 13ème mois ou tout sn bonus sur une seule crypto-monnaie. Enfin, vérifiez que ce type d'investissement est non seulement compatible avec votre horizon d'investissement, mais aussi avec votre tolérance au risque. Le marché action présente un risque bien réel de perte en capital, tout comme le marché des crypto monnaies qui lui s'avère encore plus risqué car extrêmement volatil.

4/ Épargne projet

Vous n'avez pas besoin de votre argent pour solder un crédit conso ou combler un découvert et disposez déjà d'un fonds d'urgence mais vous souhaitez financer un projet court ou moyen terme ? Un 13ème mois, un bonus, ou même toute rentrée d'argent exceptionnel peut vous permettre de concrétiser un projet, ou vous aider à le réaliser. Vous pouvez ainsi virer votre 13ème mois sur l'enveloppe destinée à épargner pour vos vacances d'été ou pour l'achat de votre prochaine voiture, ou pour les travaux de rénovation de votre salon, ou encore pour le financement de études de vos enfants.

5/ Se faire plaisir

Vous êtes toujours dans le vert, n'avez jamais souscrit de crédit conso, disposez d'une épargne de précaution et êtes confiant sur la réalisation de tous vos projets compte tenu des sommes versées chaque mois sur les différentes enveloppes destinées à les financer ? Vous avez bien mérité un petit (et même un très gros) cadeau ! Vous pouvez en effet utiliser votre 13ème mois pour acheter quelque chose qui vous fait plaisir et sur lequel vous lorgnez depuis longtemps : un beau sac, une montre, un nouveau smartphone. Vous pouvez aussi vous faire plaisir si la situation n'est pas aussi idyllique, mais alors ne consacrez à votre achat plaisir qu'une partie de votre rentrée d'argent exceptionnelle. L'assainissement de votre situation financière doit être votre priorité.