Trump pense qu'il faut faire plus pour abaisser les taux d'intérêt, selon la Maison Blanche
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 19:40

Le président Donald Trump s'est réjoui de voir la Réserve fédérale réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base cette semaine, mais il souhaite que la banque centrale abaisse encore les taux d'intérêt, a déclaré jeudi à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

"Je sais qu'il y a eu une réduction d'un quart de point la semaine dernière, et le président s'en est réjoui, mais il pense qu'il faut aller plus loin", a déclaré Mme Leavitt.

