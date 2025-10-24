Projet de loi de finances 2026 : le gouvernement veut doubler l’incitation fiscale aux dons

Crédit photo : 123RF

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 déposé à l'Assemblée nationale le 14 octobre, entend donner un nouvel élan à la générosité des Français. Le gouvernement a annoncé une mesure phare : le doublement du plafond du dispositif dit « Coluche », qui permet aux particuliers de bénéficier d'une réduction d'impôt majorée lorsqu'ils font un don à des organismes venant en aide aux plus démunis.

Un dispositif emblématique

Créé en 1988 à l'initiative du mouvement des Restos du Cœur et baptisé en hommage à son fondateur, l'humoriste Coluche, le dispositif fiscal du même nom est aujourd'hui un puissant levier pour encourager la générosité populaire. Il permet aux particuliers de déduire 75 % du montant de leurs dons (dans la limite d'un certain plafond) à des organismes d'intérêt général sans but lucratif qui accompagnent, fournissent des repas, dispensent des soins médicaux et favorisent le relogement des personnes en difficulté et des victimes de violences domestiques.

Jusqu'ici, ce plafond était fixé à 1.000 euros par an. Au-delà, le donateur bénéficiait d'un taux de réduction de 66 %, commun à la plupart des dons aux organismes d'intérêt général.

Un plafond porté à 2.000 euros dès 2026

Le gouvernement propose, dans le cadre du projet de loi de finances 2026, de doubler ce plafond, le portant ainsi à 2.000 euros. Concrètement, un contribuable pourra désormais déduire jusqu'à 1.500 euros d'impôt sur un don de 2.000 euros, contre 750 euros actuellement.

L'objectif affiché est clair : soutenir la solidarité nationale dans un contexte économique et social tendu, marqué par la hausse du coût de la vie. Les associations d'aide alimentaire et d'urgence sociale alertent depuis plusieurs mois sur une augmentation du nombre de bénéficiaires.

« Les Français continuent de se montrer généreux, mais les besoins explosent », a souligné le ministre de l'Économie lors de la présentation du texte. « En renforçant le dispositif Coluche, nous voulons à la fois soutenir les associations de terrain et reconnaître la contribution essentielle des citoyens solidaires. »

Un effet attendu sur la mobilisation associative

Cette mesure, saluée par le secteur associatif, devrait permettre de renforcer les ressources des organismes sans but lucratif œuvrant pour les plus fragiles : banques alimentaires, Restos du Cœur, Secours populaire, Croix-Rouge, Emmaüs ou encore les associations d'aide aux victimes de violences domestiques.

Selon les estimations du ministère, le coût budgétaire pour l'État resterait modéré, mais l'impact social pourrait être significatif. Le doublement du plafond pourrait inciter plusieurs centaines de milliers de foyers fiscaux supplémentaires à franchir le pas du don ou à augmenter leur contribution.

Au-delà de l'aspect fiscal, cette mesure traduit un choix politique : celui de miser sur la solidarité citoyenne pour compléter l'action publique en matière de lutte contre la pauvreté.