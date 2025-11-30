Les Suisses rejettent à 79% un projet d'impôt sur les successions, selon une estimation de SRF

La Suisse a rejeté dimanche à 79% un projet d'impôt de 50% sur les successions et les donations à partir de 50 millions de francs suisses (53,65 millions d'euros), selon les estimations préliminaires de la chaîne télévisée publique SRF.

L'échec de la proposition populaire de la Jeunesse socialiste, visant à financer des projets pour réduire l'impact du changement climatique, était largement attendu. Dans des sondages récents, plus des deux tiers des personnes interrogées se sont prononcées contre.

Les banquiers ont suivi le vote de près, le considérant comme un test décisif de l'appétit pour la redistribution des richesses en Suisse, alors que d'autres pays, comme la Norvège, ont renforcé leur impôt sur la fortune ou débattu de mesures similaires.

La Suisse abrite certaines des villes les plus chères de la planète et l'inquiétude concernant le coût de la vie est de plus en plus présente dans la politique locale.

Les opposants à l'initiative affirment qu'elle pourrait déclencher un exode des personnes fortunées de Suisse, réduisant ainsi les recettes fiscales globales. Le gouvernement suisse a exhorté les électeurs à rejeter l'initiative.

(Rédigé par Ariane Luthi, version française Kate Entringer)