Le Premier ministre indien Narendra Modi s'engage à réduire en octobre la taxe sur les biens et services

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré vendredi que la taxe sur les biens et services serait réformée et que les taxes seraient réduites d'ici Diwali, le festival hindou des lumières, qui sera célébré en octobre de cette année.