Le Japon prévoit des allègements fiscaux pour stimuler les dépenses d'investissement, selon le Nikkei

Le gouvernement japonais envisage d'introduire de nouveaux allègements fiscaux pour stimuler l'investissement des entreprises, a rapporté jeudi le quotidien économique Nikkei, alors que l'administration et la coalition au pouvoir ont entamé un débat sur la manière de réduire les dépenses publiques.

Les allègements fiscaux envisagés comprennent l'octroi aux entreprises d'un crédit d'impôt pouvant atteindre 7 % des dépenses d'investissement ou l'autorisation de commencer à comptabiliser immédiatement l'amortissement des actifs achetés, a rapporté le Nikkei, sans citer de sources.

Les nouvelles mesures d'incitation relèveront de ce que l'on appelle les mesures fiscales spéciales. Le gouvernement a toutefois mis en place une version japonaise du Department of Government Efficiency du président américain Donald Trump, aujourd'hui dissous (DOGE), qui examine de telles mesures.

Les allègements fiscaux prévus devraient être inclus dans un projet de réforme fiscale qui devrait être publié dans le courant du mois. Selon le Nikkei, le ministère de l'industrie estime que la nouvelle mesure entraînera une réduction d'environ 400 milliards de yens (2,6 milliards de dollars) des recettes fiscales annuelles.

(1 $ = 155,6100 yens)