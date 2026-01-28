Le chef du Trésor américain exhorte la Fed à faire preuve d'ouverture d'esprit lors de la réunion de la banque centrale

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a exhorté la Réserve fédérale à faire preuve d'ouverture d'esprit alors que la banque centrale américaine s'est réunie mercredi pour prendre une décision sur les taux d'intérêt.

Lors d'une interview sur CNBC, M. Bessent a également déclaré qu'il s'était entretenu mardi avec le président américain Donald Trump au sujet de son choix pour le prochain président de la Fed, et que le champ des candidats n'avait été ni élargi ni réduit.