Le chef du Trésor américain exhorte la Fed à faire preuve d'ouverture d'esprit lors de la réunion de la banque centrale
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a exhorté la Réserve fédérale à faire preuve d'ouverture d'esprit alors que la banque centrale américaine s'est réunie mercredi pour prendre une décision sur les taux d'intérêt.

Lors d'une interview sur CNBC, M. Bessent a également déclaré qu'il s'était entretenu mardi avec le président américain Donald Trump au sujet de son choix pour le prochain président de la Fed, et que le champ des candidats n'avait été ni élargi ni réduit.

Banques centrales
