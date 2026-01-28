Le chef du Trésor américain déclare avoir longuement discuté avec Trump des candidats à la présidence de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Bessent dit avoir parlé avec Trump après le rassemblement dans l'Iowa

*

Quatre "grands" candidats en lice, selon le chef du Trésor

*

Trump déclare que la décision sera bientôt prise

(Des détails sur la rencontre de M. Bessent avec M. Trump sont ajoutés tout au long du texte) par Andrea Shalal et Susan Heavey

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré mercredi qu'il avait longuement parlé avec le président Donald Trump de la nomination d'un successeur au président de la Réserve fédérale Jerome Powell, affirmant qu'il y avait encore quatre "grands" candidats en lice.

M. Bessent a déclaré à CNBC qu'il s'était rendu dans l'Iowa avec M. Trump pour un rassemblement et qu'il avait ensuite eu une longue discussion avec lui au sujet de la nomination du président de la Fed pendant le vol de plus de deux heures qui le ramenait à Washington.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait fait une recommandation, M. Bessent a répondu: "Je ne fais pas de recommandations. Je donne au président des options et des résultats. La décision reviendra au président."

Il n'a pas donné d'autres détails et n'a pas précisé quand M. Trump annoncerait sa décision, ajoutant: "Seul le président le sait." La Maison Blanche n'a pas commenté dans l'immédiat le calendrier de la décision de M. Trump.

M. Bessent, qui s'est exprimé sur CNBC avant la réunion de mercredi de la Fed pour fixer les taux d'intérêt, a déclaré que M. Trump n'avait ni réduit ni élargi le champ des quatre candidats, sans donner leurs noms.

M. Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il comptait annoncer son choix prochainement et, la semaine dernière, il a déclaré qu'il n'en avait plus qu'un en tête, tout en disant qu'il préférait garder l'un des principaux candidats - son principal conseiller économique, Kevin Hassett - à son poste actuel.

Rick Rieder, directeur des investissements obligataires de BlackRock, dont M. Trump a qualifié l'entretien de "très impressionnant", est désormais le grand favori pour succéder à M. Powell à la fin de son mandat en mai, selon le marché des prédictions Kalshi.

Les deux autres candidats nommés par Trump et ses principaux collaborateurs ces dernières semaines sont le gouverneur de la Fed Christopher Waller et l'ancien gouverneur de la Fed Kevin ‍Warsh.

M. Bessent a déclaré que M. Trump choisissait parmi "quatre excellents candidats".

Il a ajouté que Stephen Miran, qui est en congé de son poste de président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche pour siéger au Conseil des gouverneurs de la Fed, pourrait rester en poste pour le moment. Son mandat devait s'achever le 31 janvier.

Le mois dernier, M. Miran a déclaré qu'il resterait probablement au conseil d'administration de la Fed jusqu'à ce que le Sénat confirme le prochain président de la Fed nommé par M. Trump. M. Miran a rejoint la Fed en septembre pour assurer les derniers mois d'un mandat de 14 ans après la démission inattendue de la gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, qui avait été nommée par l'ancien président Joe Biden.

M. Bessent a également exhorté la Réserve fédérale à faire preuve d'ouverture d'esprit en ce qui concerne les taux d'intérêt, ajoutant que de nombreux membres du conseil d'administration avaient "une vision erronée" de l'inflation.

"J'espère qu'ils auront l'esprit ouvert et qu'ils verront ce qui se passera au cours des deux prochains mois", a-t-il déclaré.

Selon lui, la forte croissance de l'économie américaine et l'augmentation des salaires ne signifient pas que l'inflation va nécessairement augmenter, étant donné les baisses substantielles des loyers.