GB-Principales mesures du budget de Rachel Reeves

La chancelière britannique de l'Échiquier, Rachel Reeves, présente sa déclaration budgétaire au Parlement mercredi, dévoilant des augmentations d'impôts qui devraient rapporter 26,1 milliards de livres sterling (29,63 milliards d'euros) par an d'ici 2029/30, selon le Bureau de la responsabilité budgétaire (OBR).

L'OBR a publié de manière inattendue ses perspectives sur son site internet avant que Rachel Reeves ne présente son budget. Il s'est ensuite excusé pour ce qu'il a décrit comme une "erreur technique".

Voici les principales mesures dévoilées jusqu'à présent :

GEL DU SEUIL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

La Grande-Bretagne gèlera les seuils de paiement de l'impôt sur le revenu de l'exercice 2028-2029 jusqu'à l'exercice 2030/31, a déclaré l'OBR. Cette mesure devrait rapporter 7,6 milliards de livres en 2029/30.

NOUVEL IMPÔT SUR LES LOGEMENTS DE LUXE

Une nouvelle taxe annuelle sur les maisons d'une valeur supérieure à 2 millions de livres devrait rapporter 400 millions de livres en 2029-30, selon l'OBR.

GEL DES TAXES SUR LES CARBURANTS

La Grande-Bretagne va maintenir le gel du niveau des taxes sur les carburants, selon l'OBR. Ce gel est maintenu depuis 2011 par les gouvernements britanniques successifs, qui redoutent un mouvement de protestation populaire. Cette taxe est une source importante de revenus puisqu'elle rapporte environ 25 milliards de livres par an.

PLAFOND DE DEUX ENFANTS POUR LES AIDES SOCIALES

Le plafond de deux enfants pour les aides sociales sera supprimé à partir du mois d'avril, a déclaré Rachel Reeves. Le plafond de deux enfants pour les aides sociales, introduit par le gouvernement conservateur en 2017, signifie que de nombreuses familles à faibles revenus ne reçoivent plus d'allocations lorsqu'elles ont un troisième enfant ou des enfants ultérieurs.

L'OBR a déclaré que la suppression de ce plafond coûterait environ 3 milliards de livres sterling en 2029-2030.

NOUVELLE TAXE SUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES

Une nouvelle taxe basée sur le kilométrage pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables entrera en vigueur en avril 2028, une mesure qui devrait rapporter 1,4 milliard de livres.

Cette nouvelle taxe est destinée à compenser en partie la perte de recettes fiscales sur le carburant d'ici 2050 liée à la transition vers les véhicules électriques.

La taxe kilométrique pour les véhicules électriques sera de 3 pence par mile et celle pour les voitures hybrides rechargeables de 1,5 pence par mile, a précisé Rachel Reeves.

TAUX D'IMPOSITION DES DIVIDENDES

Le gouvernement va augmenter les taux d'imposition sur les dividendes de deux points de pourcentage, selon l'OBR. À partir d'avril prochain, le taux d'imposition des dividendes passera à 10,75% pour le taux d'imposition de base et à 35,75% pour les taux d'imposition plus élevés.

JEUX D'ARGENT ET ALCOOL

Le gouvernement prévoit une hausse des taxes sur les jeux d'argent dans le pays, ce qui devrait rapporter au gouvernement environ 1,1 milliard de livres d'ici à 2029-30.

Rachel Reeves a également déclaré qu'elle augmenterait les taxes sur l'alcool en ligne avec l'évolution de l'inflation.

PROGRAMME "MOTABILITY"

Le programme "Motability", qui permet aux personnes handicapées de louer des voitures grâce à des fonds publics, sera réformé afin de réduire ce que Rachel Reeves a qualifié de "généreuses" subventions des contribuables.

