France: Lecornu a opté pour le recours au 49.3 sur le budget
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 16:28

Le gouvernement français fait face à deux motions de censure au parlement

Le Premier ‍ministre Sébastien Lecornu a décidé de ‌recourir à l'article 49.3 de la ​Constitution pour faire ⁠adopter le projet de loi de ⁠finances (PLF) ‍pour 2026, a ⁠déclaré lundi une source au sein ​de l'exécutif à Reuters.

Un conseil des ⁠ministres se ​tient actuellement à l'Elysée ​pour ​acter le recours à ​cet ⁠outil constitutionnel qui permet de faire aboutir le budget ‌sans passer par un vote à l'Assemblée nationale.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine ‌Hénault)

Crise de gouvernement
    " RN au pouvoir et on aurait bien vu..." Quoi ? un "programme" économique qui résout le déficits par des économies sur les immigrés clandestins ? Du copinage avec Poutine, très proche de Mariani au RN , la retraite à 60 ans pour les voix "populaires, conflit avec UE, la gauche dans la rue, grèves ... Meloni a le programme de Mario Draghi, loin de Le Pen.

