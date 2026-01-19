France: Lecornu a opté pour le recours au 49.3 sur le budget

Le gouvernement français fait face à deux motions de censure au parlement
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a décidé de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, a déclaré lundi une source au sein de l'exécutif à Reuters.
Un conseil des ministres se tient actuellement à l'Elysée pour acter le recours à cet outil constitutionnel qui permet de faire aboutir le budget sans passer par un vote à l'Assemblée nationale.
(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine Hénault)
