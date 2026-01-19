France: Lecornu a opté pour le recours au 49.3 sur le budget

Le gouvernement français fait face à deux motions de censure au parlement

Le Premier ‍ministre Sébastien Lecornu a décidé de ‌recourir à l'article 49.3 de la ​Constitution pour faire ⁠adopter le projet de loi de ⁠finances (PLF) ‍pour 2026, a ⁠déclaré lundi une source au sein ​de l'exécutif à Reuters.

Un conseil des ⁠ministres se ​tient actuellement à l'Elysée ​pour ​acter le recours à ​cet ⁠outil constitutionnel qui permet de faire aboutir le budget ‌sans passer par un vote à l'Assemblée nationale.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine ‌Hénault)