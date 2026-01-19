 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Le gouvernement espère un budget dans la 1ère quinzaine de février-source
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 18:24

Le gouvernement de Sébastien Lecornu espère doter la France d'un budget pour 2026 "dans la première quinzaine de février", a-t-on appris de source gouvernementale.

Le Premier ministre français a annoncé lundi le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 face à l'impasse parlementaire.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Sophie Louet et Nicolas Delame, édité par Benjamin Mallet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank pour optimiser vos impôts