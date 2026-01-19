France-Le gouvernement espère un budget dans la 1ère quinzaine de février-source

Le gouvernement de Sébastien Lecornu espère doter la France d'un budget pour 2026 "dans la première quinzaine de février", a-t-on appris de source gouvernementale.
Le Premier ministre français a annoncé lundi le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 face à l'impasse parlementaire.
(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Sophie Louet et Nicolas Delame, édité par Benjamin Mallet)
