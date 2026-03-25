Allemagne: Le ministre des Finances propose une série de réformes pour stimuler la croissance

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg

par Maria Martinez

Le ministre allemand des ‌Finances, Lars Klingbeil, a proposé mercredi des mesures visant à stimuler la croissance de la ​première économie de la zone euro, en perte de vitesse, avec notamment une réforme l'impôt sur le revenu et un plafond sur les bénéfices excédentaires des entreprises du secteur énergétique.

Il a souligné ​que le pays avait besoin d'un nouveau modèle de croissance.

"C'est à nous seuls qu'il revient de décider si l'Allemagne restera un ​pays fort. Nous seuls en déciderons", a déclaré ⁠Lars Klingbeil, ajoutant que l'Allemagne avait besoin d'innovation, d'une productivité accrue et d'un leadership ‌technologique.

"Nous avons besoin d’un leadership technologique dans des domaines clés, de conditions compétitives pour l'investissement, d'une base industrielle moderne, de chaînes d'approvisionnement sûres et de ​marchés de capitaux fonctionnels", a-t-il déclaré.

L'économie ‌allemande peine à croître depuis la pandémie du COVID-19 du début ⁠de la décennie, la concurrence croissante de la Chine et la hausse des prix de l'énergie ayant mis à rude épreuve son modèle économique axé sur les exportations.

Le ministre des Finances, ⁠qui travaille actuellement sur ‌le budget 2027, a déclaré que les réformes du gouvernement incluraient un assainissement ⁠budgétaire, accompagné d'une analyse détaillée des recettes et des dépenses.

"Nous ne pouvons pas répondre à ‌chaque crise et à chaque problème en injectant encore plus d'argent", a déclaré ⁠Lars Klingbeil.

Le marché du travail allemand souffre en raison du niveau ⁠élevé de travail à temps ‌partiel, des incitations à la retraite anticipée et des systèmes de transfert fiscal qui, dans ​certains cas, découragent le travail supplémentaire, a-t-il déclaré.

"Je ‌souhaite que nous mettions en place un système dans lequel la volonté de travailler soit récompensée", a déclaré Lars Klingbeil.

En ​Allemagne, près de la moitié des femmes travaillent à temps partiel. Le système allemand de répartition des revenus permet de réduire la charge fiscale des couples dont les revenus ⁠sont inégaux, mais il augmente également l'imposition effective sur les heures supplémentaires effectuées par la personne ayant le revenu le plus faible, souvent l'épouse, ce qui dissuade les femmes d'augmenter leur temps de travail.

Lars Klingbeil a proposé de supprimer la répartition des revenus pour les couples mariés sous sa forme actuelle pour les mariages à venir.

(Rédigé par Maria Martinez ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Benoit Van Overstraeten)