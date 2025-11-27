CoeurForest 2 étoffe son patrimoine forestier avec l’acquisition de la forêt de PONTCHARRAUD, joyau de Tronçais

information fournie par Boursorama CP • 27/11/2025 à 10:07

Sogenial Immobilier annonce l'acquisition, pour le compte de son Groupement Forestier d'Investissement CoeurForest 2, d'une forêt remarquable de 53 hectares située à Ainay-le-Château dans l'Allier (03), au nord de la mythique forêt de Tronçais. Cette acquisition affirme la vocation du GFI : protéger, valoriser et transmettre un patrimoine forestier d'exception, tout en renforçant son rôle d'acteur engagé d'une gestion durable conciliant production de bois de qualité, préservation des milieux naturels et valorisation culturelle.

Réputé pour la qualité exceptionnelle de ses chênes, ce territoire offre un potentiel remarquable pour la production de bois de merrain prisé des grandes tonnelleries françaises et internationales. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la volonté de CoeurForest 2 de développer un patrimoine sylvicole durable et tourné vers le vivant.