Voici le prix d'entrée pour investir dans un château en France, vous allez être surpris
information fournie par Boursorama avec Newsgene 19/09/2025 à 16:28

Certains châteaux français sont proposés à des prix abordables. (illustration) (Alexandros Chatzidimos / Pexels)

S'offrir la vie de château n'est pas forcément inaccessible en France. Dans certaines régions, des biens d'exception sont proposés à moins de 500 000 euros. Mais il faut raisonner sur le long terme car la rénovation et l'entretien d'une telle demeure coûtent très cher.

Inaccessible la vie de château ? Pas tant que ça selon l'agence immobilière Barnes Propriétés et Châteaux. Certaines demeures de prestige sont proposées à moins d'un million d'euros. « Le budget minimum dépend de la région mais, avec 600 000 à 700 000 euros, il est possible de trouver une jolie propriété dans le centre de la France, avec quelques hectares de terre et, probablement, des travaux à prévoir » , indique à Capital Olivier Brunet, directeur associé de l'agence spécialisée dans les biens d'exception.

Attention au DPE et au coût de la rénovation

Des gentilhommières, ces petits châteaux situés à la campagne, sont même accessibles pour environ 400 000 euros. Mais à ce prix, il faut prévoir une enveloppe conséquente pour les travaux de rénovation. Et surtout raisonner sur le long terme car l'entretien et les charges liés à un tel bien représentent un coût important.

Ces bâtisses, si elles n'ont pas subi de travaux de rénovation énergétique, ont également souvent une mauvaise note au DPE. « Une ombre au tableau » qu'il faut prendre en compte surtout si vous comptez mettre en location le bien puisque les passoires thermiques sont progressivement interdites à la location, indique Olivier Brunet. Ce dernier est d'ailleurs favorable à une dérogation pour ce type de biens, à l'image des bâtiments classés qui ne sont pas soumis au DPE.

