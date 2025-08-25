USA: les ventes de maisons neuves reculent en juillet mais sont supérieures aux attentes

Les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis ont reculé au mois de juillet, tant sur un mois que sur un an, mais ont été supérieures aux attentes des marchés, selon les données publiées lundi par le département du Commerce.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

652.000 nouveaux logements ont été vendus en rythme annualisé - estimation du nombre total de ventes sur un an selon le rythme observé sur ce mois - en léger recul par rapport au mois de juin (-0,6%) mais en baisse bien plus marquée sur un an (-14%).

Les analystes s'attendaient à un ralentissement encore plus marqué des ventes, ne prévoyant que 632.000 unités, selon le consensus publié par MarketWatch.

Le rythme de vente reste dans tous les cas relativement faible, alors que le stock des logements neufs disponibles continue de progresser sur un an (+7,3%), même si la tendance commence à s'inverser sur un mois, avec un recul de 0,6%.

La bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels est que les prix restent orientés à la baisse, sur un mois comme sur un an, le prix médian des maisons neuves étant de 403.800 dollars.

Le prix moyen de vente reste plus élevé, à 487.300 dollars. Il est également orienté à la baisse, aussi bien par rapport à juin que comparé à juillet 2024.

Le marché américain de l'immobilier souffre toujours largement d'un contexte difficile, avec des prêts immobiliers toujours à un niveau élevé.

Les prêts à 30 ans, les plus populaires au États-Unis, restent ainsi toujours assortis d'un taux moyen de 6,58%, selon les données actualisées au 21 août de l'agence de refinancement Freddie Mac.

Ils se sont maintenus depuis une dizaine de mois dans une fourchette comprise entre 6,50% et 7%, après une baisse temporaire en septembre dernier et ne sont jamais passés sous les 6% depuis septembre 2022.

Ils connaissent cependant depuis fin mai une baisse régulière et devraient continuer à s'orienter dans ce sens, alors que les marchés s'attendent désormais à une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed), pour la première fois de l'année, lors de sa prochaine réunion, prévue mi-septembre.