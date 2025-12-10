 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Survolée par des Rafale, cette maison en bout de piste s'est vendue en moins de 48 heures !

information fournie par Boursorama avec Newsgene 10/12/2025 à 15:41

Une maison située près de la base aérienne de Saint-Dizier (Haute-Marne) s’est vendue en moins de deux jours malgré le bruit des Rafale. Illustration. (PokeyArt / Pixabay)

Une maison située près de la base aérienne de Saint-Dizier (Haute-Marne) s’est vendue en moins de deux jours malgré le bruit des Rafale. Illustration. (PokeyArt / Pixabay)

Située en bout de piste de la base aérienne 113 de Saint-Dizier (Haute-Marne), une petite maison s'est vendue en moins de deux jours. Le passage régulier de Rafale, à basse altitude, n'a pas freiné les nouveaux propriétaires qui l'ont achetée 59 000 euros.

À Saint-Dizier (Haute-Marne), une petite maison a été vendue en moins de 48 heures alors qu'elle est située en bout de piste de la base aérienne 113. Comme l'explique France 3 Grand Est , cela signifie qu'elle est survolée quasiment tous les jours par des Rafale, parfois à moins de 100 mètres, avec un bruit pouvant atteindre 100 décibels.

Cette vente a été mise en avant par l'agent immobilier dans une vidéo humoristique qui est rapidement devenue virale sur Facebook. On y voit un avion passer juste au-dessus de la maison, couvrant la voix du professionnel. « Depuis votre terrasse, vous avez l’un des meilleurs emplacements de Saint-Dizier pour observer les Rafales » , a-t-il écrit en légende.

Un prix très attractif

Plus sérieusement, le bien a été vendu en moins de 48 heures, après seulement quatre visites. Et les acheteurs n'ont visiblement pas été effrayés par le bruit. Selon l'agent immobilier, ils ont été séduits par un prix très attractif : 59 500 euros. « Dans un autre secteur de Saint-Dizier, un bien de ce type se serait vendu 80 000 euros » , assure-t-il. Ils comptent désormais engager des travaux avant une mise en location.

La vidéo publiée par l'agent immobilier n'a pas échappé à l'Armée de l'air, qui a également réagi avec humour. « On sait que nos avions laissent sans voix. Bravo au nouveau propriétaire qui sera aux premières loges pour admirer nos Rafale » , a-t-elle commenté. En approche d'atterrissage, le bruit des Rafale représente l'équivalent d'un marteau-piqueur à deux mètres de distance, soulignent nos confrères.

© Boursorama avec Newsgene

2 commentaires

  • 16:44

    Poutine se lancerait dans l'immobilier à l'instar de son ami Trump ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chauffage fait partie des équipements indispensables pour assurer la décence d'un logement. (BOOM / Pexels)
    Le chauffage tombe en panne : votre locataire peut-il arrêter de payer son loyer ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 10.12.2025 11:38 

    Même si leur chauffage tombe en panne en plein hiver, les locataires doivent payer leur loyer comme la loi les y oblige. De son côté, le bailleur doit garantir un logement décent et assurer une réparation rapide. Un locataire qui n'a plus de chauffage à cause d'une ... Lire la suite

  • Syrie : avec le retour des exilés, le casse-tête des expropriations de la période Assad
    Syrie : avec le retour des exilés, le casse-tête des expropriations de la période Assad
    information fournie par France 24 10.12.2025 11:20 

    Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, le 8 décembre 2024, et la prise de pouvoir par Ahmed al-Charaa et le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Cham (HTC), des centaines de milliers de Syriens sont de retour dans leur pays. Mais durant la guerre, beaucoup ont ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Acheter seule son appart : 5 erreurs à éviter avant de signer
    information fournie par Biba Magazine 10.12.2025 10:43 

    Devenir propriétaire en solo est accessible, à condition d’éviter certaines erreurs qui peuvent coûter cher une fois installée. Acheter seule son appartement, que l’on soit primo-accédante, divorcée ou simplement décidée à investir sans co-emprunteur, n’a plus ... Lire la suite

  • L’encadrement des loyers étendu à toute la France en 2027 ? / iStock.com - Richard Villalonundefined undefined
    L’encadrement des loyers étendu à toute la France en 2027 ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 09.12.2025 08:30 

    Entré en vigueur en 2019 dans 72 communes françaises à titre expérimental, l’encadrement des loyers affiche un objectif vertueux : il vise à modérer les hausses des loyers dans les zones dites « tendues ». La mesure est pourtant loin de faire l’unanimité. Si ses ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank pour vos projets immobiliers