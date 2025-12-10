Survolée par des Rafale, cette maison en bout de piste s'est vendue en moins de 48 heures !

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 10/12/2025 à 15:41

Une maison située près de la base aérienne de Saint-Dizier (Haute-Marne) s’est vendue en moins de deux jours malgré le bruit des Rafale. Illustration. (PokeyArt / Pixabay)

À Saint-Dizier (Haute-Marne), une petite maison a été vendue en moins de 48 heures alors qu'elle est située en bout de piste de la base aérienne 113. Comme l'explique France 3 Grand Est , cela signifie qu'elle est survolée quasiment tous les jours par des Rafale, parfois à moins de 100 mètres, avec un bruit pouvant atteindre 100 décibels.

Cette vente a été mise en avant par l'agent immobilier dans une vidéo humoristique qui est rapidement devenue virale sur Facebook. On y voit un avion passer juste au-dessus de la maison, couvrant la voix du professionnel. « Depuis votre terrasse, vous avez l’un des meilleurs emplacements de Saint-Dizier pour observer les Rafales » , a-t-il écrit en légende.

Un prix très attractif

Plus sérieusement, le bien a été vendu en moins de 48 heures, après seulement quatre visites. Et les acheteurs n'ont visiblement pas été effrayés par le bruit. Selon l'agent immobilier, ils ont été séduits par un prix très attractif : 59 500 euros. « Dans un autre secteur de Saint-Dizier, un bien de ce type se serait vendu 80 000 euros » , assure-t-il. Ils comptent désormais engager des travaux avant une mise en location.

La vidéo publiée par l'agent immobilier n'a pas échappé à l'Armée de l'air, qui a également réagi avec humour. « On sait que nos avions laissent sans voix. Bravo au nouveau propriétaire qui sera aux premières loges pour admirer nos Rafale » , a-t-elle commenté. En approche d'atterrissage, le bruit des Rafale représente l'équivalent d'un marteau-piqueur à deux mètres de distance, soulignent nos confrères.