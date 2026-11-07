information fournie par Boursorama avec LabSense • 07/11/2026 à 08:30

Remise des clés : que faut-il vérifier lors de l’état des lieux d’entrée ? / iStock.com - BrianAJackson

L’état des lieux d’entrée

L’état des lieux d’entrée est un document annexé au contrat de location et qui liste, de façon très détaillée, tous les éléments du bien loué. Le propriétaire-bailleur (ou le mandataire qui le représente) et le futur locataire doivent être présents lors de l’état des lieux d’entrée qui est contradictoire. Mais que faut-il vérifier ?

La présence des éléments mentionnés dans le bail

Il est essentiel de vérifier que les éléments listés dans le contrat de location sont bel et bien présents. Le bail mentionne un lave-vaisselle mais il n’y en a pas ? L’état des lieux devra le préciser.

L’état du bien

L’état des lieux doit aussi préciser l’état général du bien. S’il y a une fissure dans un mur, un carreau de carrelage abîmé ou encore une poignée de porte un peu fatiguée, cela doit être indiqué. Ainsi, au moment de l’état des lieux de sortie, on ne pourra pas reprocher au locataire d’être responsable de la fissure, par exemple, puisqu’elle figure dans l’état des lieux entrant. L’état des lieux est à réaliser pièce par pièce. Rien ne doit être oublié : murs, plafonds, sols… Les annexes (comme les abris de jardin, les garages, les ateliers…) ne doivent pas être omises si elles apparaissent dans le contrat de bail.

Les relevés des compteurs

Si le logement est équipé d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, qu’elle soit collective ou individuelle, il est également essentiel que l’état des lieux d’entrée indique les relevés des différents compteurs individuels (eau, électricité, gaz) pour les transmettre aux fournisseurs. Cela permet d’éviter les litiges avec ces derniers en fin de contrat.

L’état des éléments extérieurs

Contrôler l’état du bien, c’est aussi vérifier les éléments extérieurs comme les balcons, terrasses,, clôtures, portails/portillons, volets et autres. S’il y a un volet qui ferme mal ou un luminaire qui ne fonctionne pas, cela doit apparaître dans l’état des lieux d’entrée. Le locataire ne pourra ainsi pas être tenu pour responsable de ces petits désagréments lors de l’état des lieux de sortie.

Informations à connaître sur l’état des lieux d’entrée

L’état des lieux d’entrée doit comporter diverses informations : le type d’état des lieux (d’entrée ou de sortie) ; la date à laquelle il a été réalisé ; la localisation du bien ; l’identité des parties et le domicile du bailleur ; si besoin, le nom, la dénomination et le siège social du professionnel mandaté pour réaliser l’état des lieux ; les relevés des compteurs ; le descriptif de chaque pièce le nombre de clés et leur fonction (garage, porte d’entrée, abri de jardin…) ; les signatures des parties ; toute autre information jugée utile. Il est possible d’ajouter des photographies à l’état des lieux entrant. Le locataire dispose de 10 jours suivant l’état des lieux d’entrée pour demander au propriétaire d’apporter des modifications à ce dernier. Pour les éléments de chauffage, il peut faire une demande de modification durant le premier mois de la période de chauffe.