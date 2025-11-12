 Aller au contenu principal
Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Octobre 2025

information fournie par Swiss Life AM FR 12/11/2025 à 16:30

SWISS LIFE AM FRANCE

Performances, évolution de la valeur liquidative, répartition du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre dans le reporting d'octobre.

Zoom sur le patrimoine immobilier détenu en direct par la société civile ESG Tendances Pierre, composé de :

Camping 3* Slow Village Anduze, exploité par Inspire Villages
-    30 hectares de parc – 240 emplacements
-    Taux de rendement cible : 6,5%
-    Bail ferme de 12 ans

Centre de formation pour les pilotes de ligne, loué à Simaero, à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle
-    23 629 m² de surface
-    Taux de rendement cible : 7%

Salle de sport louée à Basic Fit, à Strasbourg
-    2 325 m² de surface
-    Taux de rendement cible : 6,5%
-    Bail ferme de 12 ans

Camping 3* Alannia Costa Dorada, exploité par ECG
-    3,7 hectares de parc – 136 mobil-homes
-    Taux de rendement cible : 7,4%
-    Bail ferme de 15 ans

Avertissement
Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs. Les rendements présentés ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Pour en savoir plus, découvrez le reporting complet dans le PDF ci-dessous :

