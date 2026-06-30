Logement neuf : rebond des permis de construire accordés en mai

Vue d'un chantier de construction à Bordeaux le 22 juin 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Le nombre de permis de construire accordés en mai pour des logements a rebondi de 23,7%, après un creux en avril, pour s'établir à 34.832 autorisations, selon les données provisoires publiées mardi par le ministère de la Ville et du Logement.

"Cette évolution fait suite à une forte baisse en avril (-31,3%), après une hausse d'ampleur comparable en mars (+33,8%)", rappelle le Service des données et études statistiques (SDES) du gouvernement, qui corrige ses données mensuelles des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Le niveau de mai ne rejoint cependant pas celui de mars, où 41.000 permis avaient été délivrés, un plus haut depuis août 2022. "Sur les cinq premiers mois de l'année 2026, le niveau mensuel moyen des autorisations est supérieur de 8,1% à celui observé en 2025", note le SDES.

En mai, ce sont surtout les autorisations de construire des logements collectifs qui ont augmenté : +37,9% à 22.162 unités, après -3,6% en avril. Les permis pour des maisons ont progressé de 4,8% à 12.670 logements.

"De juin 2025 à mai 2026, 384.935 logements ont été autorisés à la construction, soit 5,7% de moins que la moyenne des cinq années précédentes", selon le SDES.

Du côté des ouvertures de chantier, qui traduisent le nombre de logements réellement en construction, 27.115 habitations ont commencé à être bâties en mai, en légère hausse de 1,1% par rapport à avril.

Au cours des douze derniers mois, 295.250 logements ont été mis en chantier. C'est 13% en dessous de la moyenne des cinq années précédentes.

Le ministère souligne que ces données sont provisoires, le taux de collecte des informations étant partiel (moins de 40% pour les mises en chantier).

La construction neuve est confrontée à une grave crise depuis trois ans du fait de l'augmentation des coûts de construction et de la hausse des taux d'intérêt qui a bloqué les projets d'achat immobilier de nombreux ménages.

La fin de mesures de soutien à l'investissement locatif, notamment le dispositif fiscal Pinel en 2025, a de plus fait fuir les investisseurs particuliers.

Le gouvernement a présenté un projet de loi Relance logement pour construire 400.000 logements neufs par an, avec des mesures de simplification et un incitation fiscale à l'investissement locatif.