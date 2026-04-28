Logement neuf: bond de 33% des permis de construire accordés en mars

Le nombre de permis de construire accordés en mars pour des logements a bondi de 33% par rapport au mois précédent, pour s'établir à 43.144 autorisations, selon les données provisoires publiées mardi par le ministère de la Ville et du Logement.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Ce niveau "est proche de celui observé au premier semestre 2022, après un second semestre 2025 en très légère hausse", observe le Service des données et études statistiques (SDES) du gouvernement, qui corrige ses données mensuelles des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Au cours des trois premiers mois de l'année, près de 285.000 permis de construire ont été délivrés, soit 21% de plus qu'au premier trimestre de 2025.

En mars, ce sont surtout les autorisations de construire des logements collectifs qui ont augmenté : +49% à 30.013 unités. Les permis pour des maisons ont progressé de 6,7% à 13.131 logements.

"D'avril 2025 à mars 2026, 395.427 logements ont été autorisés à la construction, soit 2% de moins que la moyenne des cinq années précédentes", selon le SDES.

"La relance du logement est en cours", se félicite le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun, qui a lancé un dispositif d'incitation à l'investissement locatif en début d'année.

"Ces résultats confirment que les premières mesures portent leurs fruits, même si le niveau reste encore insuffisant au regard des besoins des Français", estime le ministre qui compte "aller plus loin pour bâtir plus vite, plus massivement, et loger davantage de Français.

Le gouvernement s'est fixé comme objectif de créer 2 millions de logements d'ici 2030, soit 400.000 logements par an et annoncé un projet de loi "Relance logement" la semaine passée.

Le mois de mars a par ailleurs été marqué par les élections municipales.

Du côté des mises en chantier, 29.854 chantiers de construction de logements ont ouvert en mars, en forte hausse de 19,2% par rapport à février.

Au cours des douze derniers mois, 279.832 logements ont été mis en chantier. C'est 17,5% en dessous de la moyenne des cinq années précédentes.

Le ministère souligne que ces données sont provisoires, le taux de collecte des informations étant partiel. Le SDES révise chaque mois de façon notable les données des mois précédents.

Ainsi en février, le nombre de permis de construire accordés pour des logements a reculé de 1% sur un mois, contre +3,3% indiqué précédemment. Et en janvier il a progressé de 3,8%, contre -6% annoncé initialement.

La construction neuve est confrontée à une grave crise depuis trois ans du fait de l'augmentation des coûts de construction et de la hausse des taux d'intérêt qui a bloqué les projets d'achat immobilier de nombreux ménages.

La fin de mesures de soutien à l'investissement locatif, notamment le dispositif fiscal Pinel en 2025, a de plus fait fuir les investisseurs particuliers.