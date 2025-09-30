Le guichet MaPrimeRénov' pour les rénovations globales rouvre, mais avec des aides restreintes

Chantier de rénovation thermique dans le quartier minier de Lens, le 16 janvier 2023 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Fermé depuis fin juin, le guichet MaPrimeRénov' pour demander des aides pour rénover énergétiquement son logement rouvre mardi, mais les conditions d'octroi des subventions sont restreintes et les nouveaux dossiers ne seront pas financés avant 2026, faute de budget.

Face à un important afflux de dossiers depuis fin 2024, l'Etat avait décrété une pause estivale du dispositif de subventions aux particuliers pour leurs projets de travaux cumulant plusieurs types de travaux d'amélioration de la performance énergétique dans leur logement.

Les ménages peuvent de nouveau déposer leurs dossiers, mais les conditions d'octroi sont restreintes: seuls les logements classés E, F ou G au diagnostic de performance sont éligibles et les plafonds de travaux sur lesquels sont calculés le montant de l'aide sont abaissés à 40.000 euros maximum (contre 70.000 euros avant).

Un ménage très modeste pourrait ainsi percevoir maximum 32.000 euros, contre 63.000 euros selon les anciennes règles.

En juillet, le gouvernement avait indiqué vouloir prioriser les ménages aux revenus très modestes et servir ensuite, en fonction des moyens restants, les autres catégories de revenus.

- De la stabilité -

Cette réouverture du guichet ne veut pour autant pas dire que le robinet budgétaire rouvre. Le stock de demandes déjà déposées avant juin était tel qu'il va assurément consommer l'intégralité du budget de 3,6 milliards d'euros prévu pour 2025.

Ainsi un maximum de 13.000 nouveaux dossiers pourront être acceptés d'ici fin 2025, mais ils seront "instruits et engagés au premier trimestre 2026, sous réserve du vote de la loi de finances", selon le ministère chargé du Logement.

Le ministère a indiqué lundi dans un communiqué qu'"au 12 septembre 2025, 71.828 rénovations d’ampleur avaient déjà été engagées, contre 37.626 à la même date l’an dernier", période perturbée par des changements de règles.

L'enveloppe de 3,6 milliards était calibrée pour un objectif de 62.000 rénovations globales financées en 2025 (hors copropriétés).

Ces nouveaux critères ont été critiqués par nombre d'élus et associations qui craignent que les subventions ne soient plus suffisantes pour les ménages modestes et qui déplorent que l'Etat ne rajoute pas au pot pour suivre l'engouement des particuliers qui se saisissent enfin des aides MaPrimeRénov'.

Le secteur du bâtiment est pour sa part las et agacé des modifications de règles incessantes depuis la création du dispositif. Dernière en date, l'exclusion à partir de 2026 de l'isolation des murs et l'installation de chaudières biomasse (bois et granulés) de la liste des travaux éligibles à "MaPrimeRénov' par geste", pour les travaux isolés.

Le secteur réclame de la stabilité pour 2026, chose que la ministre chargée du Logement démissionnaire Valérie Létard avait promis, y compris le maintien du budget en 2026, mais rien n'est moins sûr depuis la chute du gouvernement Bayrou début septembre.

Pendant cette fermeture estivale, 25.000 dossiers de demandes de subventions ont été examinés, pour un total de subventions potentielles de 935 millions d'euros, selon le ministère chargé du Logement, qui ajoute que "36 millions d'euros de fraudes ont pu être évitées et les agréments des entreprises correspondantes ont été retirés".