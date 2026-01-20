La SCPI Immorente renforce son exposition hôtelière à Paris avec deux établissements du groupe Korner

Agissant pour le compte de la SCPI Immorente, Sofidy annonce l'acquisition de deux hôtels 3 étoiles de la marque Korner, situés à Paris Opéra et quartier Tour Eiffel.

Réalisée sous forme de sale and leaseback, cette opération illustre la capacité d'Immorente à saisir les meilleures opportunités du marché hôtelier. Les deux établissements sont assortis de baux fermes d'une durée de 12 ans, offrant ainsi une visibilité locative à long terme.

Des acquisitions ciblées pour soutenir la performance

Cette opération d'environ 9,5 M€ (1) (Actif En Main) a été réalisée en sale & leaseback auprès de l'opérateur Korner/Oversight, qui exploite près de 1 000 chambres à Paris.

Les deux actifs sont assortis de baux commerciaux triple net d'une durée ferme de 12 ans (2), garantissant des revenus locatifs réguliers et indexés dans la durée, et conférant à Immorente une forte visibilité locative. Implantés dans des quartiers clés de la capitale, les établissements bénéficient d'une forte affluence avec un taux d'occupation avoisinant 90 %, offrant ainsi un potentiel de création de valeur sur la durée.

Des actifs au cœur de quartiers stratégiques

L'hôtel Korner Opéra est situé rue Montmartre (Paris IIe), entre les quartiers Bourse et Opéra, à proximité de nombreux lieux de vie (restaurants, bars, théâtres…). Disposant de 23 chambres réparties sur 7 étages, il développe une surface de 610 m². L'établissement propose à ses clients un accès à une salle de sport et à un sauna, tous deux situés au premier étage. Inauguré en 2017, l'hôtel a par ailleurs fait l'objet d'une rénovation en 2018.

L'hôtel Korner Eiffel se situe quant à lui avenue Émile Zola (Paris XVe), à proximité du centre commercial Beaugrenelle et de la Tour Eiffel. Implanté dans un quartier mixte dynamique, où se mêlent une clientèle d'affaires et d'importants flux touristiques, il bénéficie d'un environnement résidentiel qualitatif. Construit au début du siècle dernier, l'établissement dispose de 35 chambres et se développe sur 634 m² et 7 étages. Ouvert en 2014, il a été rénové en 2015.

Immorente entend poursuivre, avec une approche sélective, ses investissements dans des emplacements prime offrant une visibilité locative et un potentiel de création de valeur à long terme pour les épargnants.

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez notre guide sur cette solution d'épargne immobilière.

(1) Prix d'acquisition exprimé « Actif En Main » (AEM), correspondant au coût total d'acquisition, frais et droits inclus.

(2) Les informations relatives aux baux (durée, indexation) et aux taux d'occupation ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sauraient être assimilées à une promesse de rendement.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.