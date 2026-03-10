 Aller au contenu principal
La SCPI Coeur de Ville acquiert un portefeuille de deux restaurants loués à l’enseigne Quick
information fournie par Boursorama CP 10/03/2026 à 15:40

Sogenial Immobilier annonce l'acquisition, pour le compte de la SCPI Coeur de Ville, d'un portefeuille de deux actifs commerciaux occupés par l'enseigne de restauration rapide Quick. Situés à Botans (Territoire de Belfort) et à Lampertheim, au sein de l'Eurométropole de Strasbourg, ces deux restaurants neufs développent une surface totale d'environ 750 m² et s'inscrivent dans des zones commerciales particulièrement dynamiques.

Cette opération illustre la stratégie de la SCPI, qui privilégie des actifs commerciaux situés dans des zones de flux établies et loués à des enseignes nationales reconnues.

Sami Fajri, Directeur des Investissements : « Cette acquisition illustre la capacité de la SCPI à identifier des actifs commerciaux adaptés à des enseignes nationales en développement. L'implantation de ces restaurants Quick au sein de zones commerciales dynamiques contribue à renforcer la diversification et la visibilité des revenus locatifs du portefeuille de Coeur de Ville. »

