La SCPI Coeur de Régions renforce son portefeuille immobilier avec l’acquisition d’un ensemble de 6 actifs mixtes d’une surface totale de 19.000 m2

Sogenial Immobilier annonce l'acquisition, pour le compte de la SCPI Coeur de Régions, d'un portefeuille de six actifs mixtes intégralement loués à un groupe automobile, dans le cadre d'une opération de sale & lease back. Situés en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes, ces actifs totalisent 19.000 m².

Sami FAJRI, Directeur des Investissements : « Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de la SCPI, visant des immeubles exploités par des locataires de premier plan, sécurisés par des baux fermes de longue durée et offrant une bonne visibilité sur les revenus distribués aux porteurs de parts. »

Un portefeuille mixte de concessions automobiles stratégiquement positionnées et un entrepôt dédié aux pièces de rechange

Les concessions automobiles du portefeuille sont implantées dans des secteurs dynamiques (Côte d'Or, Yonne, Haute-Marne, Isère). Elles bénéficient d'emplacements reconnus le long d'axes routiers et autoroutiers majeurs, garantissant une excellente visibilité commerciale et un accès direct à la clientèle.