La SCPI Coeur d’Europe renforce son portefeuille paneuropéen au Portugal avec l’acquisition d’un centre commercial de plus de 20 000 m², à Ovar

Sogenial Immobilier annonce l'acquisition, pour un montant supérieur à 20 millions d'euros, du centre commercial Vida Ovar, situé à Ovar – une ville dynamique du district d'Aveiro, à 30 km au sud de Porto, au Portugal. Cette opération est réalisée pour le compte de la SCPI Coeur d'Europe, renforçant ainsi son portefeuille immobilier en Europe.

Cette opération illustre la stratégie de diversification géographique et sectorielle de la SCPI, qui marque ainsi son entrée sur le marché portugais des centres commerciaux. Elle constitue une étape importante dans le développement paneuropéen de la SCPI, dont l'objectif est de consolider un portefeuille d'actifs immobiliers diversifiés, résilients et créateurs de valeur.