Investir en Europe via une SCPI : quels avantages pour les épargnants ?

L'immobilier s'impose comme un pilier incontournable dans la construction d'un patrimoine équilibré. Mais limiter ses placements immobiliers à l'Hexagone, c'est se priver d'opportunités offertes au-delà des frontières. L'Europe constitue un terrain d'investissement attractif et les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) permettent d'y accéder simplement, sans contrainte de gestion.

Diversifier géographiquement, c'est réduire le risque

En immobilier, comme dans tout placement, il est recommandé de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et donc ne pas concentrer ses investissements sur une seule zone. En élargissant son horizon à l'Europe, l'investisseur dilue le risque lié à l'évolution d'un seul marché national. Les cycles immobiliers ne sont pas synchronisés entre Marseille, Porto ou Barcelone, et cette complémentarité peut contribuer à lisser la performance d'un portefeuille.

Profiter de dynamiques économiques variées

Chaque pays européen possède ses propres moteurs de croissance. L'Allemagne se distingue par la solidité de son tissu industriel, l'Espagne par le dynamisme de son marché résidentiel et touristique, les pays d'Europe du Nord par la qualité de leurs infrastructures. En accédant à des actifs immobiliers situés dans plusieurs zones, l'investisseur bénéficie de ces dynamiques locales, sources potentielles de valorisation et de rendement.

Un cadre fiscal parfois plus avantageux

Investir à l'étranger via une SCPI peut aussi offrir des bénéfices fiscaux. Selon les conventions internationales, certains revenus locatifs étrangers peuvent être exonérés de fiscalité française (hors prélèvements sociaux) ou bénéficier d'un crédit d'impôt. Cette particularité renforce l'intérêt d'une diversification européenne pour les épargnants soucieux de l'optimisation fiscale de leur patrimoine.

Zoom sur Mistral Sélection

Parmi les solutions disponibles, Mistral Sélection illustre parfaitement l'intérêt d'une approche paneuropéenne. Conçue par Swiss Life Asset Managers France, cette SCPI se distingue par sa stratégie de double diversification : à la fois sectorielle (bureaux, commerces, santé, logistique) et géographique, , avec des investissements répartis en France et dans les pays de la zone euro.

Investir en Europe via une SCPI permet d'élargir son horizon, de réduire sa dépendance à un seul marché et de saisir de nouvelles opportunités de croissance dans des territoires en mutation.

Mistral Sélection repose sur des fondamentaux robustes : des baux indexés sur l'inflation, une sélection rigoureuse des locataires et une exposition à l'international. Cette ouverture à l'Europe permet de capter des dynamiques économiques variées et, dans certains cas, de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse.

Swiss Life Asset Managers est l'un des principaux investisseurs institutionnels immobiliers en Europe, avec une présence locale forte dans plusieurs pays. Cette implantation permet un accès privilégié au sourcing d'actifs et une connaissance fine des marchés locaux, deux atouts majeurs pour identifier les opportunités les plus pertinentes et sécuriser les investissements.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI présente des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme.