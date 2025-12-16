Immobilier : les ventes repartent à la hausse dans l’ancien

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 16/12/2025 à 12:38

Selon les prévisions des notaires pour la fin de l'année, 2025 s’achèverait avec 932 000 transactions contre 845 000 en 2024, soit une progression de plus de 10 %. (Ennelise / Pixabay)

Le rebond de l'immobilier ancien se confirme pour 2025. Après deux années de baisse consécutives, on assiste à une reprise nette du volume des transactions. Fin septembre, 921 000 transactions étaient comptabilisées en France (métropole et DOM-TOM, hors Mayotte), soit une hausse d'environ 11 % en un an, indique Capital . Selon les prévisions des notaires pour la fin de l'année, 2025 s’achèverait avec 932 000 transactions contre 845 000 en 2024, soit une progression de plus de 10 %.

Les prix des appartements en hausse dans certaines villes

Bien que les ventes aient augmenté, les prix sont loin d'avoir fléchi. Ceux des appartements ont enregistré une légère progression de 1,3 % en moyenne annuelle. Les hausses les plus marquées concernent des villes considérées comme financièrement accessibles : Reims, Toulon, Marseille (+2 %) et Dijon (+3 %), d'après les chiffres fournis par les notaires. Un recul est visible dans quatre grandes villes : Nantes et Le Havre (-1 %), Lyon (-2 %) et Bordeaux (-4 %).

Ces ajustements font suite à une année 2024 marquée par des baisses généralisées sur l'ensemble du territoire, soulignent nos confrères. Les écarts de prix au mètre carré restent très importants, allant de 1 150 euros à Saint-Étienne jusqu'à 9 570 euros dans la capitale.

Augmentation du pouvoir d'achat

Concernant les maisons, la stabilité domine avec une variation de +0,2 % après des corrections comprises entre -2 % et -10 % l'année précédente. Les notaires tablent sur une légère hausse de 1,2 % d'ici la fin de l'année. Certaines villes se démarquent avec des augmentations d'environ 3 % à Reims, Saint-Étienne, Grenoble, Lille et Dijon. À l’inverse, des baisses sont constatées à Lyon (-5 %), Montpellier et Nantes (-3 %), ainsi qu'à Bordeaux (-2 %).

Pour les ménages, la situation s'est améliorée. En deux ans, ils ont gagné en moyenne 6 m² supplémentaires. Le pouvoir d'achat immobilier est passé de 75 m² en 2023 à 81 m² en 2025. Cela s'explique par deux facteurs : la hausse du revenu disponible moyen (+1,5 % par an) et la baisse globale des prix de l'immobilier de 5 % sur la période. Les disparités géographiques demeurent : avec 300 000 euros, vous achetez un deux-pièces à Paris, un trois-pièces à Lyon et vous vous offrez une maison de cinq pièces à Reims.