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Immobilier : chambre, garage, cave… Ces solutions pour gagner de l’argent avec votre logement
information fournie par Boursorama avec Newsgene 09/09/2026 à 16:03
Temps de lecture: 2 min

Une résidence principale peut être louée jusqu’à 120 jours par an, voire seulement 90 jours dans certaines communes. Illustration. (AlexanderStein / Pixabay)

Une résidence principale peut être louée jusqu’à 120 jours par an, voire seulement 90 jours dans certaines communes. Illustration. (AlexanderStein / Pixabay)

Même occupée à l’année, une résidence principale peut rapporter de l’argent. Location d’une chambre, d’un garage, d’une cave ou même lieu d’un tournage : plusieurs solutions sont envisageables, à condition de respecter quelques règles.

Pour financer des travaux, payer ses impôts fonciers ou simplement mettre un peu de beurre dans les épinards, sachez qu’il est possible de gagner de l’argent avec sa maison, même lorsqu’il s’agit de votre résidence principale. Le Mag du Senior livre plusieurs solutions, qui nécessiteront tout de même de prendre quelques précautions.

Louer une partie de son logement

Évidemment, si vous avez de la place, vous pouvez commencer par louer une pièce inutilisée, comme la chambre d’un enfant qui ne vit plus dans la maison. De quoi profiter de revenus réguliers, tout en faisant le bonheur d’un étudiant par exemple. Cette cohabitation impose néanmoins quelques contraintes : mieux vaut fixer dès le départ des règles claires concernant notamment le ménage ou le bruit. Et si une présence permanente vous dérange, vous pouvez toujours réserver cette pièce à des personnes de passage.

Si vous êtes à l’aise avec l’idée d’accueillir des inconnus chez vous, une autre possibilité est de louer l’intégralité de votre logement lorsque vous partez en vacances. Attention toutefois à bien respecter le cadre de la location touristique. Une résidence principale peut être louée jusqu’à 120 jours par an, voire seulement 90 jours dans certaines communes. Des obligations déclaratives et fiscales accompagnent également cette activité.

Garage, cave… ou même décor de cinéma

Dans les communes où elles sont rares, les places de stationnement peuvent valoir de l’or. Si vous n’utilisez pas celle associée à votre logement, qu’elle soit intérieure ou extérieure, vous pouvez donc la louer. La gêne reste en outre assez limitée pour le propriétaire. En immeuble, pensez toutefois à vérifier que le règlement de copropriété vous y autorise.

Même principe avec un garage inutilisé, qui peut servir d’espace de stockage contre rémunération. Une cave sèche et sécurisée pourra également faire l’affaire. Seule précaution : mieux vaut garder un œil sur ce que vos locataires y entreposent.

Dernière idée, plus originale : proposer son logement pour des tournages. Cinéma, télévision, publicité… Tous les styles d’habitations sont recherchés. Le dédommagement peut être intéressant, mais reste irrégulier. Il faudra aussi parfois accepter de quitter les lieux pendant plusieurs jours.

© Boursorama avec Newsgene
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