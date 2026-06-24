information fournie par Boursorama avec AFP • 24/06/2026 à 17:14

Coup de frein sur les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Les ventes de maisons neuves ont continué de ralentir en mai aux Etats-Unis, s'inscrivant nettement sous les attentes des marchés et à rebours de la relance espérée par le président Donald Trump.

Le mois dernier, 580.000 maisons individuelles fraîchement construites ont été acquises en rythme annualisé — c'est-à-dire en projetant le rythme observé pendant le mois sur l'année entière.

Cela représente un recul de près de 7% sur un an.

Les marchés financiers en attendaient bien davantage, autour de 640.000, selon le consensus publié par Trading Economics.

Les professionnels soulignent que la récente remontée des coûts d'emprunt n'est pas étrangère à cette situation.

Les prêts à 30 ans, les plus populaires aux Etats-Unis, sont assortis d'un taux moyen de 6,47%, selon les données de l'agence de refinancement Freddie Mac actualisées le 18 juin.

Ils étaient passés sous la barre symbolique de 6% le 26 février, juste avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient qui a entraîné une flambée des prix de l'énergie et un rebond de l'inflation.

L'inflation pousse les prêteurs à réclamer une meilleure rémunération, pour éviter que leurs gains futurs soient grignotés.