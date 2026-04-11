information fournie par Boursorama avec LabSense • 11/04/2026 à 08:30

Comment savoir combien vaut un logement ou un terrain grâce à DVF ? / iStock.com - juststock

Qu’est-ce que DVF ?

DVF, pour « Demande de valeurs foncières », est une base de données gratuite et publique permettant d’accéder aux informations foncières des cinq dernières années. Disponible en ligne, le service DVF est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent consulter les données en question, que ce soit pour connaître l’évolution des prix de l’immobilier ou encore pour estimer la valeur d’un bien. Parmi les données disponibles, citons le descriptif des biens, le prix de vente médian au mètre carré (par ville, par région ou dans tout le pays) ou encore le prix de vente et la date de transaction des biens bâtis et non bâtis. Seules les données du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de Mayotte ne sont pas accessibles. Les objectifs de cette base de données ? Permettre à tous d’accéder aux informations en lien avec le secteur de l’immobilier, améliorer la transparence de ce dernier et aider les Français dans leurs prises de décisions. C’est également un outil utile pour les collectivités et les professionnels de l’immobilier.

Comment accéder à DVF ?

Vous souhaitez utiliser DVF ? Pour accéder à la base de données, vous pouvez notamment passer par le site Internet du Ministère de l’Économie. Autre possibilité, sur le moteur de recherche de votre choix, tapez simplement « DVF ». Une liste de sites s’affichera. Vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien de votre choix pour accéder au service. Vous pouvez également vous rendre directement sur explore.data.gouv.fr/fr/immobilier.

Comment utiliser DVF ?

Lorsque vous arrivez sur le site Internet du service DVF, plusieurs informations apparaissent comme le nombre total de vente au cours des cinq dernières années (plus de 4,4 millions) ainsi que le nombre de ventes selon les catégories (maisons, appartements). On trouve aussi le prix de vente médian au m² (2 537 € en France au 18 mars 2026). L’évolution du prix de vente médian au m² est également indiquée. Une carte interactive est en outre proposée. Vous pouvez cliquer directement sur la zone qui vous intéresse ou bien entrer une adresse dans la barre de recherche dédiée. En survolant le Finistère, par exemple, on découvre qu’il y a eu 72 615 mutations et que le prix au mètre carré est de 2 000 €. Dans le Val-de-Marne, le prix au mètre carré dépasse les 5 000 €. En cliquant sur l’onglet « tableau », vous pouvez choisir d’accéder aux informations (mutations) par département. Vous avez également la possibilité de lire les questions fréquentes et les réponses associées et d’accéder aux sources (BAN, BDNB…).

Pourquoi se tourner vers DVF ?

DVF est une base de données neutre, officielle et qui permet d’avoir accès à des données fiables. On peut y accéder sans logiciel et sans s’inscrire ou souscrire un abonnement. Facile à utiliser, le service DVF a toutefois quelques limites. Il ne fournit notamment pas de photographies des biens et, comme indiqué précédemment, ne couvre pas le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et Mayotte.