Ce couple de retraités tente depuis 20 ans de récupérer sa maison squattée par un artisan

Un couple de retraités tente de récupérer sa maison squattée depuis 20 ans, en Ariège. (illustration) (Sabinevanerp / Pixabay)

Un combat judiciaire qui n'est pas encore terminé... Un couple de retraités se bat depuis près de vingt ans pour récupérer sa maison située à Pamiers (Ariège), squattée par le locataire. Comme le relate La Dépêche du Midi , les propriétaires du logement ont obtenu le 26 septembre 2025 un jugement favorable de la part du tribunal. Ce dernier a condamné l'occupant illégal des lieux à verser 73 000 euros de dommages et intérêts au couple, incluant le versement des loyers non payés depuis toutes ces années.

En effet, à la fin des années 1990, le couple avait accepté de louer cette maison pour une somme modique à un artisan, qui s'engageait à réaliser des travaux de rénovation. Les propriétaires comptaient y emménager lors de leur retraite. Malheureusement, le locataire a rapidement arrêté de payer le loyer de 350 euros et s'y est installé de manière définitive.

La trêve hivernale rallonge le délai

Malgré les plaintes déposées par les propriétaires, impossible de chasser le squatteur, qui a même affirmé qu'il "brûlerait la maison" s'il en était expulsé. Le couple, qui vient d'obtenir gain de cause auprès de la justice, compte vendre l'habitation mais il doit attendre la fin de la trêve hivernale pour expulser l'artisan. Une situation délicate pour ces personnes âgées, qui vont bientôt devoir renoncer à leur logement social... à cause de leur statut de propriétaire.

En attendant, impossible pour le couple de vendre son bien car l'occupant refuserait toute visite. "On veut simplement tourner la page, vendre et vivre tranquillement", confient les propriétaires, épuisés par cette bataille judiciaire.