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Vente partielle en indivision : monétiser son bien tout en continuant à y habiter

information fournie par Boursorama avec LabSense 06/04/2026 à 08:30
Face à la baisse du pouvoir d’achat des retraités, de nouvelles solutions émergent pour tirer parti de son patrimoine immobilier sans vendre totalement son bien. Parmi elles, la vente partielle en indivision attire de plus en plus de propriétaires seniors.

Vente partielle en indivision : monétiser son bien tout en continuant à y habiter - iStock.com - AndreyPopov

Vente partielle en indivision : monétiser son bien tout en continuant à y habiter - iStock.com - AndreyPopov

Une solution pour transformer son bien en liquidités

La vente partielle en indivision permet de céder une fraction de son logement, généralement entre 15 % et 25 %, à un investisseur, tout en continuant à y vivre à 100 %. Le bien est alors détenu conjointement, selon un cadre juridique précis défini par une convention d’indivision signée devant notaire. Contrairement au viager, ce mécanisme ne dépend pas de la durée de vie du vendeur. Il ne s’agit pas non plus d’un crédit puisqu’aucune dette n’est contractée, et il n’y a ni hypothèque ni mensualités à rembourser. L’objectif est d’obtenir des liquidités immédiates tout en restant chez soi.

Un fonctionnement encadré

Le processus commence par une estimation du bien à sa valeur de marché. Le propriétaire choisit ensuite la part qu’il souhaite céder, en fonction du montant dont il a besoin. Une fois l’accord conclu, les fonds sont versés, soit en une seule fois, soit sous forme de paiements échelonnés. En parallèle, le vendeur continue d’occuper le logement. Cette occupation n’est pas gratuite au sens strict, mais elle ne donne pas lieu à un loyer mensuel. Elle est compensée par un transfert progressif de parts supplémentaires au profit de l’investisseur, ce qui constitue une forme d’indemnité d’occupation. Le dispositif repose généralement sur une durée de référence de dix ans. Si le propriétaire quitte le logement avant ce terme, il récupère une partie de la valeur correspondant aux années non utilisées. Au-delà, un ajustement est effectué lors de la revente du bien.

Une alternative aux solutions classiques

La vente partielle en indivision se positionne comme une alternative aux dispositifs existants, souvent jugés contraignants. En effet, le viager repose sur un aléa difficile à anticiper, tandis que le prêt viager hypothécaire implique une dette et une garantie sur le bien. Ici, le propriétaire conserve une part de son logement et peut même, dans certains cas, racheter des parts ou revendre ultérieurement. La valorisation se fait sur la base du marché immobilier, ce qui apporte plus de transparence. Cette approche séduit particulièrement les seniors qui souhaitent améliorer leur niveau de vie sans renoncer à leur cadre de vie ni compromettre la transmission de leur patrimoine.

Des avantages concrets pour les retraités

Le principal atout de ce dispositif réside dans l’absence de charges mensuelles. Le vendeur perçoit un capital immédiat, qu’il peut utiliser librement. Compléter sa retraite, financer des travaux, aider ses proches ou rembourser un crédit en cours… Il conserve également la liberté d’occuper son logement, avec une sécurité juridique assurée par l’intervention du notaire. Cette souplesse patrimoniale permet de répondre à des besoins variés sans recourir à l’endettement. Dans un contexte où une large majorité des plus de 60 ans est propriétaire, cette solution répond à une attente forte : pouvoir mobiliser son patrimoine sans déménager. Déjà répandue dans plusieurs pays européens et anglo-saxons, elle commence à trouver sa place en France.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
5 commentaires
  • 12:14

    Les impôts fonciers sont du vol et ils augmentent, on appauvri la classe moyenne et on le cache avec dss usines à gaz. Les jeunes d'aujourd'hui seront des retraités encore plus pauvres

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